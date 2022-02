Elisa: cognome, età, canzoni, marito, figli e malattia della cantante

Elisa è una delle cantautrici italiane di maggiore successo. Riesce ad alternare canzoni italiane a brani in inglese, trasmettendo sempre grandi emozioni. Venuta alla luce grazie al Festival di Sanremo del 2001, da quel momento in poi la sua carriera è stata un continuo crescendo. Scopriamo il vero cognome, l’età, il marito i figli e la malattia della cantante.

Elisa: cognome ed età

Il cognome con cui Elisa è registrata all’anagrafe è Toffoli. Per presentarsi al mondo della musica, però, ha preferito utilizzare il solo nome di battesimo. Classe 1977, nasce il 19 dicembre a Triste. La sua età, ad oggi, è di 45 anni. Residente in provincia di Gorizia, ha esordito a 19 anni, con l’album Pipes & Flowers.

Il successo, però, è arrivato quando ha spento 23 candeline, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2001 con il brano Luce (tramonti a nord est). Dopo il trionfo all’Ariston, Elisa non si è più fermata, dando alla luce successi che le hanno fatto ricevere anche il titolo di miglior artista italiana agli MTV Europe Music Awards di Francoforte. Tanti, inoltre, i premi che ha ricevuto nel corso della sua carriera, così come i dischi venduti in tutto il globo: oltre 5 milioni e mezzo.

Elisa: canzoni

Elisa ha dato alla luce canzoni a dir poco stupende. Da Gli ostacoli del cuore, in collaborazione con Luciano Ligabue, ad Ancora qui, per il film di Tarantino Django Unchained, passando per Se piovesse il tuo nome, scritta per lei da Calcutta, No Hero e A modo tuo. Quest’ultima canzone, da pelle d’oca, è dedicata alla primogenita Emma Cecile.

Non solo, nel 2003 ha interpretato uno dei capolavori della musica italiana, conquistando subito la cima della classifica italiana. Stiamo parlando di Almeno tu nell’universo dell’indimenticabile Mia Martini, per il film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Altre le cover nel corso della sua carriera, come Femme Fatale dei Velvet Underground e Hallelujah di Leonard Cohen.

Marito, figli e malattia della cantante

Il marito di Elisa è Andrea Rigonat, il chitarrista della sua band. I due si sono sposati in modo decisamente originale – la cantante si è presentata in chiesa in sella ad una moto – nel 2015. “Abbiamo aspettato sette anni per sposarci, avevo paura di farlo subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro“, ha raccontato l’artista triestina a Vanity Fair. La coppia ha avuto due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre del 2009, e Sebastian, venuto alla luce il 20 maggio del 2013. Nell’aprile 2021, Elisa ha vissuto un grave lutto: ha perso entrambi gli zii a causa del Covid-19. Questa malattia, a fine 2021, ha colpito anche lei, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.