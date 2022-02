Laura Pausini: età, fidanzato, figlia, Golden Globe, Sanremo, tour 2022

Chi è Laura Pausini: la cantante di fama internazionale sarà super ospite della 72esima edizione di Sanremo. Salirà sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival.

Chi è Laura Pausini: età

Laura Pausini è nata il 16 maggio del 1974 a Faenza in Emilia Romagna. La passione per il canto è stata trasmessa dal padre. Infatti, suo padre, Fabrizio, canta anche lui, e ha partecipato alla seconda edizione di The Voice Senior.

È molto religiosa e il catechismo ha caratterizzato grande parte della sua adolescenza. Ha fatto parte ovviamente del coro della chiesa del suo paese ed è sempre stata molto curiosa del vangelo. Ruolo importante ha assunto nelle vesti di sostenitrice Unicef, il cui impegno nella difesa dell’infanzia è testimoniata anche dal brano “Il mondo che vorrei”, di cui lei stessa è l’autrice.

La Pausini con il suo compagno e sua figlia vivono si è trasferita all’estero dove vive con gli affetti più cari per la maggior parte dell’anno. Vive a Miami.

Oltre ai premi ha ricevuto onorificenze importanti, come quella di Ambasciatrice dell’Emilia-Romagna nel mondo nel 2013 e di Commendatore della Repubblica Italiana, benemerenza acquisita nel 2006 per via della sua carriera.

Il fidanzato

La cantante non si è mai sposata ma ha una lunga relazione con un componente della sua band. Dal 2005 è legata sentimentalmente con Paolo Carta, suo chitarrista e produttore artistico, già separato e con tre figli.

La figlia

Il 13 febbraio 2013 Laura Pausini è diventata mamma di Paola. “Lo desideravo talmente che è stato tutto facile. Paola vive in simbiosi con me. Non ho una tata, ma mia madre e Paolo mi aiutano tanto”, ha raccontato a Vanity Fair. La coppia ha scelto il nome Paola, proprio perché contiene la parte iniziale del nome Laura e quello di Paolo.

La cantante, da sempre in difesa dei diritti omosessuali, ha dichiarato che non accetterà di sposarsi finché non verranno celebrati anche i matrimoni gay.

Laura Pausini: Golden Globe

Nel 2006 è la prima cantante italiana a ricevere un premio Grammy Award. Prima di lei, l’ultimo cantante italiano a cui era stato attribuito lo stesso premio è stato Domenico Modugno nel 1958.

Nel febbraio 2021 ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale, Seen (Io sì), del film La vita davanti a sé, con Sophia Loren protagonista. Sui social ha festeggiato con un grande urlo pieno di gioia! Per la stessa canzone è stata candidata agli Oscar

Laura Pausini: Sanremo

Laura Pausini con La Solitudine ottiene il suo primo vero successo musicale. Nel 1993 vince il Festival di Sanremo, nella sezione Novità, proprio con quel brano.

La cantante ha partecipato anche una seconda volta in gara al Festival di Sanremo, classificandosi terza nel 1994 con il brano “Strani amori”. Mentre nel 2022, ritorna sul palco dell’Ariston nella 72esima edizione del Festival come super ospite.

Laura Pausini: tour 2022

Nel 2022 ci sarà un particolare tour della Pausini: si terrà l’8 giugno 2022 al RCF ARENA CAMPOVOLO di Reggio Emilia. Canterà canzoni vecchie e altre mai cantate dal vivo.

La particolarità è stata che la cantante attraverso i suoi canali social ha fatto scegliere parte della scaletta ai suoi fan. Il 2022 sarà un anno molto importante per Laura Pausini che, oltre a tornare a cantare dal vivo, lancerà il suo nuovo album di inediti e un film su Amazon Prime