Sanremo 2022, scaletta seconda serata: cantanti in gara e ospiti

Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: tutti i dettagli sul secondo appuntamento con la rinomata kermesse dedicata alla musica italiana. Dopo aver ascoltato i primi 12 big in gara, nella serata di mercoledì 2 febbraio si esibiranno sul palco dell’Ariston gli ultimi 13 big, determinati a competere per conquistare la vittoria della 72esima edizione del Festival

Sanremo 2022 scaletta seconda serata: co-conduttrice e ospiti

In occasione della seconda puntata di Sanremo 2022, il conduttore e direttore artistico Amadeus verrà affiancato dall’attrice italo-senegalese Lorena Cesarini in qualità di co-conduttrice. È stata, inoltre, riconfermata la presenza di Fiorello che tornerà ricoprire il ruolo di spalla destra dell’amico e collega Amadeus.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, nella seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston accoglierà la cantante Laura Pausini e lo showman Checco Zalone.

In collegamento dalla nave Costa Toscana, poi, sarà presente Ermal Meta.

I 13 big in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo

I big in gara al Festival di Sanremo sono, in totale, 25. Gli artisti sono stati suddivisi in due gruppi: 12 big, infatti, si sono esibiti martedì 1° febbraio mentre gli altri 13 si sfideranno nella serata di mercoledì 2 febbraio.

Per la 72esima edizione della kermesse musicale, è stato deciso di non procedere con nessuna esclusione nel corso della gara: i 25 big, quindi, continueranno a competere tra loro ininterrottamente dalla prima all’ultima serata di Sanremo 2022.

Al momento, la scaletta in ordine di uscita dei 13 artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston non è ancora stata rivelata. In attesa che l’ordine di uscita venga svelato, i big in gara della seconda serata riportati in ordine alfabetico sono: