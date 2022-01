Sanremo 2022, scaletta prima serata: i primi 12 cantanti in gara

Sanremo 2022, scaletta prima serata: la 72esima edizione è pronta a prendere il via. I 25 big in gara sono stati divisi nelle prime due serate: 12 la prima sera e 13 la seconda sera.

Sanremo 2022 scaletta prima serata

Nella prima puntata della 72esima edizione di Sanremo 2022 al fianco del conduttore Amadeus ci sarà Ornella Muti ad accompagnarlo come “valletta”. La famosa attrice italiana dovrà dividere la scena ovviamente con la spalla destra di Amadeus: Fiorello che fino all’ultimo ha fatto temere al pubblico la sua presenza all’Ariston.

Come ospiti della prima serata ci saranno i Maneskin dopo la vittoria dello scorso anno. Saranno presenti anche i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance.

I primi 12 cantanti in gara

Sono 25 i big in totale che si sfideranno nella 72esima edizione di Sanremo Dodici artisti si sfideranno nella serata di martedì 1 febbraio e gli altri tredici nella serata di mercoledì 2 febbraio.. La lista dei cantanti della prima serata di seguito è elencata in ordine alfabetico, l’ordine di uscita si saprà solo nel pomeriggio del 1 febbraio. Non ci sarà nessuna esclusione ma la gara dei 25 big continuerà dalla prima all’ultima serata del Festival.