Meduza, chi sono? Componenti, canzoni e curiosità degli ospiti di Sanremo 2022

Meduza, chi sono: il gruppo dei tre giovani dj ha conquistato le classifiche delle piattaforme musicali in streaming. Con un bagaglio di milioni di visualizzazioni saranno ospiti a sorpresa nella prima serata del Festival di Sanremo 2022.

Meduza, chi sono: componenti

I componenti dei Meduza sono Luca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani, tre giovani dj che si sono distinti ed imposti nel panorama musicale con talento e coraggio. Il loro è un gruppo house italiano, formatosi nel 2019. Il nome Meduza è stato scelto per il fascino e la conoscenza della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia.

Il progetto del gruppo è nato dalla volontà di Mattia e Luca. La band ha fatto registrare milioni di visualizzazioni e oltre sei miliardi di streaming globali su tutte le piattaforme. Il debutto dei Meduza arriva nel 2019 con il singolo Piece Of Your Heart in collaborazione con i Goodboys.

Simone e Luca si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica. Mattia invece è un DJ e si è esibito come secondo lavoro in diversi locali di Milano e dintorni. Tra il trio inizialmente si è instaurata un’amicizia che ha portato successivamente alla creazione di un progetto musicale incentrato sulla rivisitazione di tracce di altri artisti in chiave dance, musica house ed elettronica.

Nel 2014, infatti, Mattia e Simone hanno deciso di iniziare a produrre musica propria e l’anno seguente è entrato a far parte del gruppo anche Luca.

Meduza, chi sono: canzoni

Nel 2019 i tre artisti hanno pubblicato il singolo Piece of Your Heart, in collaborazione con il duo di produttori inglesi Goodboys. Il singolo ha raggiunto la seconda posizione della UK Singles Chart ed è stato nominato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”.

Nell’ottobre 2021 hanno pubblicato il sesto singolo realizzato con Hozier, Tell It to My Heart, che ha scalato le classifiche delle piattaforme musicali in streaming.

Le canzoni dei Meduza:

Piece of Your Heart (con i Goodboys) – 2019;

Lose Control (con Becky Hill e i Goodboys) – 2019;

Born to Love (feat. SHELLS) – 2020;

Paradise (feat. Dermot Kennedy) – 2020;

Headrush (feat. Elroii) – 2021;

Tell It to My Heart (feat. Hozier) – 2021.

Curiosità del gruppo

Diverse sono le curiosità del gruppo rispetto a un notevole successo e notorietà nel panorama musicale internazonale: