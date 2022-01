Maneskin, chi sono? Le canzoni del gruppo da X Factor a Sanremo e all’Eurovision

Maneskin, chi sono: sono una band musicale che ha ottenuto un successo internazionale negli ultimi tempi. Dopo la vittoria all’Ariston nel 2021, ritornano come super ospiti nella prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Maneskin, chi sono

I Maneskin sono una band musicale italiana attiva dal 2015. I componenti sono il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio.

Il loro percorso artistico inizia per le strade di Roma. I componenti della band sono tutti originari di Roma. A dare vita al gruppo sono la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi che si conoscono fin dai tempi delle medie, ma solo nel 2015 decidono di fondare la band. Solo in seguito si unisce Damiano David, ed infine, tramite un annuncio postato su Facebook, risponde alla chiamata il batterista Ethan Torcio. Damiano nasce l’8 gennaio del 1999; Victoria il 28 aprile del 2000; Ethan l’8 ottobre 2000 e Thomas, il più giovane, il 18 gennaio 2001.

Raggiungono la notorietà nel 2017 in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione di X-Factor Italia, grazie alla quale, pur essendosi classificati secondi, firmano un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Il successo al grande pubblico arriva soprattutto con la vittoria a Sanremo 2021 e da lì il successo internazionale con la partecipazione e la vittoria a sorpresa all’Eurovision Song Contest 2021.

Le canzoni del gruppo: da X Factor a Sanremo e all’Eurovision

Con la partecipazione a X Factor nel 2017 è uscito il loro l’EP Chosen, certificato doppio disco di platino. Nel 2018 è uscito il loro secondo singolo, Morirò da re, certificato doppio disco di platino.

Il primo grande successo arriva con il singolo, Torna a casa, che ha portato al quintuplo disco di platino. Il loro primo album in studio è stato Il ballo della vita. E per presentarlo il 24 ottobre 2018 in alcuni cinema italiani è stato proiettato il docufilm This Is Maneskin.

Nel settembre del 2019 la band ha poi pubblicato il video Le parole lontane, ultimo estratto del loro album, arrivando subito tra le tendenze YouTube.

Ad ottobre 2020 è uscito il loro nuovo singolo, Vent’anni. I Maneskin partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni e portano a casa la vittoria, per vincere anche all’Eurovision Song Contest. Il 19 marzo 2021 è stato pubblicato il nuovo album, Teatro d’ira.