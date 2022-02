Lorena Cesarini, chi è? Età, genitori, filmografia e fidanzato della co-conduttrice di Sanremo 2022

Lorena Cesarini, chi è: la giovane attrice sarà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice nella seconda serata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus e Fiorello.

Lorena Cesarini, chi è: età

Lorena Cesarini, nata nel 1987 a Dakar da madre senegalese e padre italiano, è una giovane e promettente attrice italiana. Ha perso il padre da piccola.

È laureata in Storia contemporanea e la sua carriera professionale sarebbe potuta essere un’altra come ha dichiarato in un’intervista: “Sono una bibliofila”, ha detto alla Stampa, “all’Archivio Centrale di Stato mi sembrava di essere in paradiso”.

Lorena non è solo attrice ma anche modella. Infatti, è stata scelta dalla maison Valentino come testimonial del profumo “Voce Viva”. Nel 2022 è stata chiamata come una delle cinque co-conduttrici della 72esima edizione del Festival di Sanremo,

Lorena Cesarini: genitori

La madre ha origini senegalese e il padre è italiano. I suoi genitori si sono conosciuti a Roma negli anni 80. In un’intervista al Mattino ha raccontato che il papà andava spesso in Senegal e quando tornava nella sua città soffriva il mal d’Africa: “Vide questa donna nera, così bella, a Roma, e rimase folgorato. Insieme hanno deciso di farmi nascere a Dakar per darmi la possibilità di avere la doppia cittadinanza, ma a Roma sono venuta a tre mesi e qui sono rimasta”. Da tanto tempo non torna in Africa, l’ultima volta con il padre, che è morto quando lei aveva solo 12 anni.

Lorena Cesarini: filmografia

La carriera artistica e cinematografica non è iniziata da molto. Il suo primo film è stato Arance & martello, di Diego Bianchi. Poi è arrivata la chiamata di Pieraccioni per Il professor Cenerentolo. Il successo è arrivato nel 2017 con la serie Suburra, dove interpreta Isabelle Mbamba.

Il fidanzato

Non si sa molto della vita provata però su Instagram si vede qualche post con delle immagini pubblicate assieme al fidanzato. Sulla loro storia d’amore non sappiamo moltissimo perché la ragazza è molto riservata ed attenta a non dare troppe informazioni in merito alla sua vita privata.