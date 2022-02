Emma Marrone, vita privata: età, fidanzato, figli e canzoni

Considerata una delle cantanti più brave degli ultimi anni, Emma Marrone è salita alla ribalta grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento ad oggi, la bella cantante pugliese è riuscita a costruire una carriera meravigliosa. Diamo uno sguardo alla vita privata: dall’età al fidanzato, passando per i figli e le canzoni.

Emma Marrone: la vita privata

Voce graffiante, canzoni bellissime e presenza scenica da urlo: stiamo parlando di Emma Marrone. Classe 1984 con il nome di battesimo Emmanuela, è nata il 25 maggio a Firenze. La prima parte della sua infanzia l’ha trascorsa a Sesto Fiorentino, poi si è trasferita con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce. La passione per la musica le è stata trasmessa dal papà Rosario, chitarrista del gruppo H20, che le ha dato la possibilità di iniziare a cantare a soli 9 anni di età.

Il successo, però, è arrivato quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi 2010. Emma si è aggiudicata la vittoria del talent e, da questo momento in poi, la sua carriera è stata un continuo crescendo. L’unico stop l’ha vissuto quando il cancro è tornato a bussare alla sua porta. La prima volta che ha avuto a che fare con la malattia aveva soltanto 24 anni: un maledetto tumore all’utero e alle ovaie. Lo ha sconfitto, ma il mostro è tornato nel 2019, quando ha annunciato ai fan di dover assentarsi per un po’ dalle scene. Fortunatamente, ad oggi, sta benissimo.

Emma Marrone: età, fidanzato e figli

Oltre che per la sua bellissima voce, Emma Marrone è finita più volte al centro dell’attenzione della cronaca rosa. All’epoca di Amici, aveva iniziato una relazione con il ballerino Stefano De Martino. Il ragazzo, però, l’ha tradita con Belen Rodriguez e la love story è finita quasi in diretta televisiva. Poco dopo ha perso la testa per l’attore Marco Bocci, ma la storia d’amore è durata un battuto di ciglia.

Negli anni, le sono stati attribuiti diversi flirt, come quello con Marco Borriello, ma nessuno di questi ha trovato conferma. Al momento, l’unico fidanzato ufficiale che tutti hanno avuto modo di conoscere è stato proprio De Martino. All’età di 38 anni, quindi, la cantante pugliese risulta single. Nonostante la sua vita sentimentale non sia stata troppo rosea, Emma non ha mai nascosto il desiderio di avere dei figli. “Sono cresciuta in una famiglia molto aperta e moderna. Istintivamente, sarei portata ad avere un figlio… mi piacerebbe essere chiamata mamma. Ci vuole molto coraggio. Per adesso, ho chiuso per ferie. Non vivo con la fissa di rimanere incinta. Pensiamo a trovare un compagno“, ha dichiarato a L’Intervista.

Le canzoni più belle di Emma Marrone

Tante le canzoni che Emma Marrone ha lanciato in oltre 10 anni di carriera. Tutte bellissime, per cui è davvero difficile stilare una specie di lista/classifica. Da Trattengo il fiato ad Amami, passando per Dimentico tutto, Occhi profondi, Cercavo amore, Calore, Sarò libera, L’amore non mi basta, Arriverà, Stupida allegria e Petali: è impossibile elencare tutti i successi di Real Brown.