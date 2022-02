Giovanni Truppi, biografia: fidanzata, figlia, età e canzoni famose

Chi è Giovanni Truppi: il cantante è in gara a Sanremo nella 72esima edizione del Festival 2022 con il brano Mio Padre, Tua Madre, Lucia durante la seconda serata.

Chi è Giovanni Truppi: età e biografia

Giovanni Truppi è nato a Napoli nel 1981. Vive a Bologna. Inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni per poi, in adolescenza, affiancarvi la chitarra elettrica (appresa da autodidatta). Ha fondato il gruppo rock Le Baccanti insieme a Marco Buccelli e Peppe Fiore. A 23 anni si trasferisce a Roma, dove continua gli studi musicali dedicandosi allo studio del canto e del jazz.

Nel 2014 ha progettato e costruito un pianoforte ottenuto modificando un piano verticale: ha creato uno strumento smontabile, di dimensioni inferiori allo standard, elettrificato tramite una serie di pick-up.

Giovanni Truppi: fidanzata e figlia

Giovanni ha una figlia di nome Lucia (la Lucia del titolo della canzone di Sanremo) e una fidanzata della quale non si conosce l’identità

Le canzoni famose

Ha pubblicato in tutto cinque album. Il primo, C’è un me dentro di me, nel 2010. L’ultimo, Poesia e Civiltà, nel 2019.

È stato candidato ai Nastri D’Argento per la migliore canzone originale per Amori che non sanno stare al mondo, per l’omonimo film di Francesca Comencini. In varie occasioni ha collaborato con vari artisti italiani come La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi, Zen Circus

Le canzoni famose sono: Come una cacca secca, Il mondo è come te lo metti in testa, Ti voglio bene Sabino, 19 Gennaio, Conoscersi in una situazione di difficoltà.