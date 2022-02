Loredana Bertè: età, figli, canzoni, ex marito della sorella di Mia Martini

Chi è Loredana Bertè: la cantante famosa anche perché la sorella della defunta artista Mia Martini. Con il suo stile sempre irriverente, ha fatto un grande successo nel panorama musicale.

Chi è Loredana Bertè: età

Loredana Carmela Rosaria Bertè nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1950. La sorella Mia Martini era una famosa e bravissima artista che però è morta nel 1995. Entrambi i genitori erano insegnanti, ma Loredana ha sempre dichiarato di avere un pessimo rapporto con suo padre, morto nel 2017. Oltre a Loredana e alla Martini, la famiglia è composta da altre due sorelle, Leda e Olivia.

Bertè all’inizio degli anni Sessanta ha cominciato a frequentare il noto Piper Club di Roma. Lì conosce moltissimi artisti fra cui Patty Pravo e Renato Zero, con i quali ha un’amicizia che dura dall’epoca. Loredana ha partecipato al Festival di Sanremo ben undici volte, l’ultima nel 2019 con Cosa ti aspetti da me.

I figli sempre desiderati dalla cantante

Loredana Bertè non ha mai avuto figli. Nel corso della trasmissione di Maurizio Costanzo, L’Intervista, Loredana ha parlato del suo ex marito Borg e sul desiderio di avere figli: “l’ho sposato perché mi sono detta voglio dei figli… io che di solito non faccio domande dopo 4 anni di matrimonio gli ho detto ‘era meglio la parte della fidanzata, io son sposata con te da 4 anni, voglio dei figli!’”

Loredana Bertè: canzoni

Nel 1975 arriva il grande successo con la meravigliosa canzone Sei bellissima. Poi diverse sono le canzoni e i successi della sorella di Mia Marti. Ricordiamo tra le tante: Dedicato, E la luna bussò, In alto mare, Non sono una signora, Amici non ne ho e Respirare, Non sono una signora

Loredana Bertè: ex marito

Negli anni Settanta è stata fidanzata diverso tempo con il tennista Adriano Panatta, successivamente con Red Canzian e Mario Lavezzi.

Nel 1989 la cantate ha sposato il tennista Bjorn Borg. Il loro matrimonio all’epoca fu un vero e proprio scandalo. I due si sono conosciuti proprio grazie all’ex fidanzato della cantante, Andrea Panatta. La relazione con il tennista fu tormentata a tal punto che poco prima del loro matrimonio lui tentò il suicidio, salvandosi solamente grazie all’intervento di Loredana. I due si sono lasciati nel 1992.