Gianluca Grignani a Sanremo 2022: vita privata, dove vive, moglie, figli, canzoni famose

Gianluca Grignani a Sanremo 2022: l’eccentrico artista e cantautore accompagnerà sul palco dell’Ariston, durante la serata delle cover, Iram con il successo La mia storia tra le dita.

Gianluca Grignani a Sanremo 2022: vita privata

Gianluca Grignani è nato a Milano il 7 aprile 1972. Sin da piccolo ha iniziato a scrivere canzoni ed appassionarsi alla musica. Dopo essersi esibito in diversi locali della sua zona, ha studiato presso il Centro Professione Musica di Milano.

Ha partecipato più volte a Sanremo, ha pubblicato numerosi album ricevendo il soprannome di Joker, forse per tutte le battaglie personali che ha dovuto affrontare nella sua vita. Il cantante ha avuto nel corso della sua carriera problemi con alcol e droga, inoltre ha sofferto molto a causa di ansia e attacchi di panico.

Gianluca Grignani è stato arrestato a Riccione nella notte del 12 luglio 2014, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Una volta convalidato l’arresto il 14 luglio è stato processato per direttissima al tribunale di Rimini. È tornato libero con obbligo di firma, in attesa della nuova udienza.

Gianluca Grignani a Sanremo 2022: moglie e figli

Grignani è stato per molti anni sposato con Francesca Dall’Olio, e dalla loro relazione sono nati quattro splendidi figli (Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona). La coppia si è separata nel giugno del 2020

Gianluca Grignani: dove vive

Nell’agosto del 2020, dopo la separazione dalla moglie, Grignani mette anche in vendita la sua casa-studio a San Colombano al Lambro, dove viveva. Oggi, non è chiaro l’attore dove possa risiedere, la sua vita è sempre stata ricca di cambiamenti e sorprese.

Gianluca Grignani: canzoni famose

La prima volta al festival di Sanremo è arrivato uno dei primi grandi successi per Grignani. Nel 1995, nella categoria Giovani, con il brano Destinazione Paradiso che, pur arrivando soltanto sesto nella classica, ha ottenuto un successo clamoroso. L’anno prima però, nel 1994, nella categoria Nuove proposte a Sanremo nel 1994 ha lanciato forse il più grande successo della sua vita “La mia storia tra le dita”.

Nel 2020, come annunciato anche dal suo profilo Instagram, Gianluca Grignani è tornato più carico che mai dopo anni di silenzio. Il suo nuovo brano Tu che ne sai di me.

Ecco le canzoni più famose e belle di Grignani