Noemi: età, vero nome da piccola, figli, fisico, capelli naturali della cantante a Sanremo 2022

Chi è Noemi: la cantante “rossa” è esplosa nel mondo della musica nel talent X Factor. Con il brano “Ti amo non lo so dire” è in gara tra i 15 big alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Chi è Noemi: età e vero nome da piccola

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, nasce a Roma il 25 gennaio del 1982. La famiglia ha origini calabresi. Il suo nome d’arte è stato scelto perché la madre, in origine, la voleva proprio chiamare così, ma poi ha cambiato idea. La cantante è diventata famosa nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor. Noemi ha frequentato studi in ambito cinematografico ma poi ha preso la strada della musica.

Nel 2009 esce il primo album Sulla mia pelle, seguito da RossoNoemi che contiene il singolo Sono solo parole classificatosi al terzo posto al Festival di Sanremo del 2012. Nel 2014 esce Made in London e partecipa come coach a due edizioni di The Voice of Italy. Cuore d’artista esce invece a febbraio del 2016, cui segue due anni dopo La luna. Nel 2017 è entrata nel Guinnes dei Primati per aver eseguito il più alto numero di concerti in un giorno: 9 in 12 ore

Noemi è legata dal 2008 a Gabriele Greco. Erano una coppia già da prima che il musicista entrasse a far parte della sua band. In un’intervista del 2014 per Grazia, Noemi aveva rivelato di vivere a Londra con il marito Gabriele Greco. West London era la zona indicata per la posizione dell’appartamento di appena 50 metri quadrati.

Noemi: figli

Noemi si è sposata il 20 luglio del 2018 con Gabriele Greco. Il musicista suona nella sua band come bassista, ma i due si erano conosciuti e frequentati prima di iniziare il sodalizio artistico. La coppia non è molto riservata ma non dovrebbe avere figli. Bensì Noemi ha un cane chiamato Dutchess, dal quale non riesce mai a separarsi.

Noemi: fisico

Nel 2020 documenta il suo cambiamento fisico: adotta il metodo tabata per dimagrire, mostrando i risultati sul suo profilo. Questa particolare dieta prevede tanto allenamento cardiovascolare, sport e alimentazione sana.

Capelli naturali della cantante

In realtà è bionda, ma ha iniziato a tingersi i capelli di rosso con l’henné a 18 anni e la sua capigliatura l’ha resa immediatamente riconoscibile.