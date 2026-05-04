Crans-Montana, Meloni: da Svizzera garanzie stop fatture a famiglie

Erevan, 4 mag. (askanews) – Ho avuto un bilaterale con il presidente della Svizzera “sulla questione annosa delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della riunione della Cpe a Erevan, in Armenia.