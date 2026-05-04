Sondaggi politici, ora il sorpasso del campo largo è completo: anche con Vannacci le destre perderebbero

Il sorpasso è completo. I sondaggi mostrano come ormai il campo largo sia davanti alle destre anche nel caso in cui la coalizione di governo si allargasse a Futuro Nazionale. Nello scenario tratteggiato da Ipsos per il Corriere della Sera emerge che il campo progressista potrebbe vincere le elezioni politiche anche di fronte a una coalizione di destra allargata.

Si tratta, ricorda Nando Pagnoncelli, della prima volta in cui il centrosinistra supera il centrodestra da quando è nato Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. In generale, le forze di governo perdono consensi (mezzo punto in meno ciascuno per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) mentre quelle di centrosinistra rosicchiano qualche decimale o restano stabili.

Sondaggi elettorali, tutti i partiti di governo in netto calo

Rispetto a un mese fa, il sondaggio Ipsos evidenzia le difficoltà di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 26,2%, perdendo lo 0,5% e ottenendo il peggior risultato dalle europee. Stesso calo di Forza Italia, che resta comunque al 9% e quindi su uno dei livelli più alti degli ultimi anni. Diverso il discorso per la Lega, ora ai minimi da anni al 5,8% e anche in questo caso cedendo mezzo punto percentuale. Chi invece guadagna consensi (1% in più) è Futuro Nazionale, ora al 4,1%.

Nel campo largo, invece, è sostanzialmente stabile il Pd al 22,3%, così come il Movimento 5 Stelle al 14,3%. Recupera invece consensi Alleanza Verdi-Sinistra, che torna sul livello delle europee al 6,7%. Poi troviamo Italia Viva al 2% e +Europa all’1,3%. Mentre, fuori da tutte le coalizioni, resta Azione al 3,1%.

Le coalizioni: il campo largo sorpassa le destre

Grazie a queste intenzioni di voto, cambiano gli scenari anche tra le coalizioni. Come evidenzia Ipsos, per la prima volta il campo largo sorpassa le destre comprensive del partito di Vannacci. La coalizione di governo, insieme a Futuro Nazionale, raggiungerebbe attualmente il 46,1% dei voti. Il campo largo (formato da Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa) si attesterebbe invece al 46,6%, con un vantaggio di mezzo punto percentuale che potrebbe essere determinante nel caso in cui andasse in porto la legge elettorale attualmente in discussione in Parlamento.