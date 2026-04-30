Sondaggi politici, il campo largo allunga: massimo vantaggio sulle destre dall’inizio della legislatura

Il campo largo amplia il suo vantaggio sulle destre di governo nei sondaggi con il calo di Forza Italia e Lega e il balzo di Avs.

Il campo largo allunga. Aumenta il vantaggio del fronte progressista sulla coalizione di governo negli ultimi sondaggi, stando alla Supermedia di YouTrend per Agi. La novità principale che emerge dalle ultime rilevazioni è che il campo largo riesce a distanziare il centrodestra, allargando il suo vantaggio – dopo il sorpasso delle scorse settimane – a un punto esatto.

Si tratta, sottolineano i sondaggisti, del margine più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni nei confronti della coalizione di governo, pur restando esiguo. Per quanto riguarda i singoli partiti, si registrano pochi movimenti nel confronto rispetto a due settimane fa, fatta eccezione per la risalita di Avs che si riavvicina alla Lega.

Sondaggi elettorali, in affanno Fi e Lega mentre cresce Avs

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che guadagna un decimo di punto e si attesta al 28,2%, su livelli comunque ben distanti da quelli registrati solo qualche mese fa. A inseguire, stabile al 22,4%, c’è il Pd. Nessuna variazione anche per il Movimento 5 Stelle, attualmente al 12,8%.

Nel centrodestra sono invece in calo sia Forza Italia (-0,1%) all’8,2% che la Lega (-0,2%) al 7%. Si riavvicina così Alleanza Verdi-Sinistra, che guadagnando tre decimi di punto raggiunge il 6,5% dei consensi. Flessione dello 0,1% per Futuro Nazionale al 3,4% mentre Azione guadagna la stessa percentuale e si attesta al 3,1%. In lieve calo Italia Viva al 2,4% mentre sono stabili +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.

Cosa succederebbe in caso di voto: il campo largo aumenta il vantaggio

Le variazioni dei singoli partiti, per quanto minime, hanno invece conseguenze più importanti sul fronte delle coalizioni. Prendendo quelle attuali, in vista delle politiche del prossimo anno, si amplia il vantaggio del campo largo che guadagna due decimi di punto e si attesta al 45,6%. È invece in calo dello 0,1% il centrodestra, che si ferma così un punto più sotto al 44,6%. Sopra la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale attualmente in discussione in Parlamento ci sono Futuro Nazionale al 3,4% e Azione al 3,1%.