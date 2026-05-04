Tre morti su una nave da crociera, passeggero positivo ad hantavirus

Roma, 3 mag. (askanews) – Nelle immagini la nave da crociera MV Hondius in viaggio da Ushuaia, in Argentina, verso Capo Verde, a largo del porto di Praia. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità ci sarebbero tre morti a bordo, dove si sarebbe sviluppato un focolaio di “sindrome respiratoria acuta”.Un passeggero, cittadino britannico di 69 anni, evacuato e poi ricoverato a Johannesburg, è risultato positivo a un hantavirus, una famiglia di virus che può provocare febbre emorragica, ha precisato il portavoce sudafricano Foster Mohale, che fa capo al Ministero della Salute.Gli hantavirus, trasmessi all’uomo principalmente da roditori infetti, fanno parte degli agenti patogeni in grado di provocare distress respiratorio e cardiaco, nonché febbri emorragiche. In assenza di vaccini e di farmaci specifici contro gli hantavirus, i trattamenti proposti consistono esclusivamente nell’alleviare i sintomi.