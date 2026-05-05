Per Unicredit trimestre da record. E parte l’Ops su Commerzbank

Nel giorno in cui parte l’Ops su Commerzbank, Unicredit registra un nuovo trimestre da record. Nei primi tre mesi dell’anno la banca guidata da Andrea Orcel ha raggiunto un utile netto di 3,2 miliardi, in crescita del 16,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato oltre le previsioni e che porta a migliorare i target del 2025 nonostante il contesto globale incerto. Il 21esimo trimestre consecutivo di crescita è anche il “migliore di sempre”, con ricavi saliti a 6,9 miliardi e costi operativi scesi a 2,3 miliardi.

Non solo il trimestre da record, parte l’Ops di Unicredit su Commerzbank

L’utile netto atteso per il 2026 è in rialzo, uguale o superiore agli 11 miliardi, con la conferma dei target 2028-2030. Il titolo ha chiuso in rialzo a Piazza Affari del 5,8%, mentre ha preso il via l’Ops su Commerzbank, con il periodo di adesione che si concluderà il 16 giugno. Orcel all’Ansa spiega che l’aspettativa “è che finiremo intorno al 30%”, quindi senza il controllo, ma “per noi va bene”. La banca italiana ha anche aumentato al 35,5% l’esposizione su Commerzbank, come emerge dal prospetto informativo dell’Ops.