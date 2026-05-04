Unicredit rilancia l’assalto a Commerzbank con l’aumento di capitale

In Italia si procede spediti, ma in Germania si frena. Da una parte Unicredit accelera dando il via libera all’aumento di capitale per l’offerta su Commerzbank, dall’altra la banca tedesca torna a criticare l’operazione. Partiamo dall’assemblea straordinaria dei soci di Unicredit: con il 99,55% del capitale presente si è dato il via libera all’aumento di capitale per rafforzare la posizione sulla banca tedesca e da oggi può partire l’offerta di scambio sul mercato.

L’aumento di capitale è previsto per un importo nominale massimo di 6,7 miliardi entro il 31 dicembre 2027, con l’emissione di un massimo di 470 milioni di nuove azioni ordinarie Unicredit. Ora il cda potrà definire l’importo effettivo dell’aumento, il prezzo di emissione delle nuove azioni ed eventuali altri termini dell’operazione. L’obiettivo di Unicredit viene riassunto dal suo presidente, Pier Carlo Padoan, secondo cui Commerzbank deve esprimere “pienamente il proprio potenziale, investendo per migliorare la sua preparazione al futuro”. L’opinione “condivisa” all’interno di Unicredit è che questo “non stia attualmente accadendo nella misura in cui sarebbe possibile e opportuno” e perciò la banca tedesca dovrebbe “generare un valore significativamente superiore rispetto a quello odierno”.

Unicredit rilancia l’assalto, ma Commerzbank non ci sta

Ma l’ostilità tedesca resta, come confermato dalla mossa del vicepresidente del consiglio di amministrazione di Commerzbank, Michael Kotzbauer, che ha criticato l’operazione in un’intervista alla Faz prima dell’assemblea della banca italiana: “Ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi e numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti”. Il muro contro muro continua.