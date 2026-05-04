Lipsia, auto contro la folla: almeno due morti e 8 feriti

Un'auto si è schiantata contro la folla nel centro di Lipsia, in Germania: sono almeno due i morti e otto i feriti.

Almeno due morti e otto feriti. Questo è il bilancio, provvisorio, di quanto avvenuto nel centro di Lipsia, in Germania, dove un’auto si è lanciata contro la folla. Oltre alle due vittime, ci sono anche due persone rimaste gravemente ferite, come riporta la Reuters citando l’emittente locale Mdr. Il conducente dell’auto è stato arrestato.

Sul luogo sono subito intervenuto ambulanze, auto delle forze dell’ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero. L’incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una “situazione dinamica”.