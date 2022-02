Arisa: fidanzato, canzoni, genitori, discografia e vita privata

Chi è Arisa: la cantante famosa per il suo look e ultimamente anche per i suoi scatti social, è stata brava nel tempo a crearsi un personaggio. Ha un ottimo rapporto con la famiglia.

Chi è Arisa: vita privata

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto 1982. Si diploma al liceo pedagogico e inizia a lavorare: fa la cameriera, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista.

Arisa attualmente vive nella periferia di Milano e ha dichiarato di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, più per piacere agli altri che per desiderio personale.

Lo pseudonimo Arisa è una combinazione delle lettere iniziali dei suoi famigliari (A – padre Antonio, R – Rosalba, I e S – sorelle Isabella e Sabrina, A – Assunta)

Arisa: fidanzato

Gli ultimi due uomini che sono stati al suo fianco sono stati Andrea Di Carlo, una storia fatta di tanti tira e molla, e Vito Coppola, che è stato il suo partner nel programma condotto da Milly Carlucci. Arisa aveva ufficializzato una nuova relazione il 18 dicembre 2020 con il suo manager Andrea Di Carlo.

La cantante aveva parlato della fine della storia con Andrea Di Carlo poco tempo dopo la fine dello scorso Festival di Sanremo a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’, ma l’uomo non aveva gradito il modo in cui lei aveva parlato della loro relazione. “Se qualcuno mi avesse chiesto cosa mi rende felice avrei risposto lei – sono state le sue parole -. Non le lenzuola profumate. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome. L’amore è per i coraggiosi e io lo sono. Quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Non ci sarà alcun matrimonio, passo e chiudo”.

Arisa: canzoni

Diverse le canzoni famose della cantante che sono rimaste nei ricordi:

Sincerità , brano contenuto nell’album omonimo del 2009. Grazie a questo brano, Arisa vinse l’edizione 2008 di sanremolab e, per questo, si presenta a Sanremo 2009 con Sincerità, dove vinse il primo posto nelle Nuove Proposte.

, brano contenuto nell’album omonimo del 2009. Grazie a questo brano, Arisa vinse l’edizione 2008 di e, per questo, si presenta a Sanremo 2009 con Sincerità, dove vinse il primo posto nelle Nuove Proposte. Controvento , Contenuto nell’album Se vedo te pubblicato nel 2014. Con questo brano, Arisa si aggiudica la vittoria a Sanremo 2014.

, Contenuto nell’album pubblicato nel 2014. Con questo brano, Arisa si aggiudica la vittoria a Sanremo 2014. Meraviglioso amore mio , brano presente nell’album dal vivo Amami Tour, pubblicato nel 2012.

, brano presente nell’album dal vivo Amami Tour, pubblicato nel 2012. La notte , canzone – scritta sempre da Anastasi – presente nell’album Amami, pubblicato nel 2014. Rispetto alle altre canzoni di Arisa, La notte ha un tono più intimo e parla della separazione della persona amata che si sente maggiormente proprio nel silenzio delle ore notturne.

, canzone – scritta sempre da Anastasi – presente nell’album Amami, pubblicato nel 2014. Rispetto alle altre canzoni di Arisa, La notte ha un tono più intimo e parla della della persona amata che si sente maggiormente proprio nel silenzio delle ore notturne. Mi sento bene, canzone presente nell’album Una nuova Rosalba in città.

I genitori

La cantante ha un legame davvero speciale con suo padre Antonio Pippa. Il padre ha lavorato come autista di autobus e da sempre il suo grande amore è la campagna.

Assunta Santarsiero è la madre. La cantante ha un rapporto speciale con tutta la sua famiglia e ha deciso di farsi chiamare Arisa proprio in onore dei suoi parenti: il suo nome d’arte contiene infatti le iniziali di ciascun membro della sua famiglia.

Discografia

Tutte le pubblicazioni dell’artista fino al 2016 sono uscite sotto etichetta discografica Warner Music Italy. Durante il 2019, con il singolo Mi sento bene, le produzioni discografiche di Arisa sono state pubblicate dalla Sugar Music. Dal 2020 la cantante ha fondato una propria etichetta discografica indipendente, la Pipshow, con la quale ha esordito pubblicando il singolo Ricominciare ancora.

In totale nella discografia di Arisa ci sono: sette album in studio, due raccolte, un EP e oltre trenta singoli, pubblicati tra il 2009 e il 2021, a cui si aggiungono trenta video musicali.