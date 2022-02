Belen Rodriguez: fidanzato attuale, figlia, peso e altezza della nuova conduttrice de Le Iene

Belen Rodriguez è una delle personalità del mondo dello spettacolo italiano maggiormente richieste e ricercate. Chi è la showgirl argentina pronta a cimentarsi con la conduzione del programma Mediaset Le Iene?

Belen Rodriguez, carriera della nuova conduttrice de Le Iene

Belen Rodriguez, nata a Buenos Aires, in Argentina, il 20 settembre 1984, ha 37 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Il suo nome completo all’anagrafe argentina risulta essere María Belén Rodríguez Cozzani.

La showgirl è arrivata in Italia nel 2004, cominciando rapidamente a riscuotere un clamoroso successo nel ruolo di modella e testimonial di marchi come Yamamay, John Richmod, Imperfect e Pitti.

Alla professione di modella, si è presto aggiunta anche quella di conduttrice o ospite in trasmissioni come Scherzi a parte, Tu sì que vales, Amici di Maria De Filippi, Sarabanda, Colorado e Selfie le cose cambiano. Le sue performance fortemente connotate di personalità e carisma hanno conquistato il pubblico italiano consentendo a Belen di ottenere sempre maggiore visibilità.

In Italia, la showgirl ha anche recitato nel cinepanettone Natale in Sudafrica di Neri Parenti nel 2010 e in altre pellicole e serie televisive come Così fan tutte e Se sei così ti dico sì.

Nel corso della sua carriera, la modella ha anche posato per alcuni calendari sexy, trasformandosi in un’icona di bellezza universale.

A partire da mercoledì 9 febbraio, Belen Rodriguez approderà alla conduzione de Le Iene, insieme a Teo Mammucari. Il duo di conduttori, inoltre, sarà accompagnato anche dai due giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi e dalla Iena d’eccezione Joe Bastianich.

Fidanzato attuale ed ex famosi della showgirl Belen Rodriguez

L’ultima relazione di Beln Rodriguez risulta essere quella con l’hairstylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la sua seconda figlia Luna Marì, nata il 12 luglio 2021. In seguito alla rottura con il padre della sua secondogenita, la showgirl è tornata nuovamente single, come afferma lei stessa sui social: “Il mio cuore è libero nel modo più semplice possibile”.

Negli ultimi anni, Belen ha collezionato una lunga lista di ex. Oltre all’ex marito Stefano De Martino, con il quale è stata sposata dal 2013 al 2015 e ha avuto il suo primogenito Santiago, la modella ha avuto flirt e relazioni con vari personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Il primo fidanzato famoso della showgirl è stato Marco Borriello. Successivamente, ha avuto una relazione con Fabrizio Corona alla quale ha fatto seguito il matrimonio con Stefano De Martino. Dopo il divorzio, Belen è stata con il pilota di MotoGP Andrea Iannone tra il 2016 e il 2018 e ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi. Infine, tra il 2020 e il 2021, è stata impegnata con l’hairstylist Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez: altezza, peso e figli della modella

Belen Rodriguez è alta 1 metro e 71 centimetri e pesa circa 54 chili. La showgirl ha avuto due figli, nati da due differenti relazioni.

Il primo figlio, Santiago, è nato a Milano il 9 aprile 2013 mentre Belen era sposata con il ballerino e showman Stefano De Martino.

La seconda figlia della modella, invece, si chiama Luna Marì ed è nata a Padova il 12 luglio 2021, dalla relazione con Antonino Spinalbese.