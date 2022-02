Joe Bastianich: patrimonio, moglie, figlie e stelle Michelin del famoso chef

Chi è Joe Bastianich: chef ma non solo. Nel suo curriculum tante professioni e strade messe insieme, in televisione così come nella ristorazione, in diversi paesi. Nel 2022 sarà un nuovo volto nel programma Mediaset de Le Iene.

Joe Bastianich: patrimonio

Joe Bastianich, all’anagrafe Joseph, è un imprenditore nel campo della ristorazione italo americano. Inoltre è produttore di vini, musicista, showman e scrittore. Lo chef è stato anche nei programmi televisivi come MasterChef e Italia’s Got Talent.

La sua attività principale si è sviluppata in America con i ristoranti. Il suo patrimonio si è sviluppato con l’attività imprenditoriale della ristorazione. Lo chef ha ristoranti negli USA, tra New York e Los Angeles: abbo Ristorante e Enoteca, Del Posto, Casa Mono & Bar Jamon, La Sirena, ecc. Ma il più famoso resta Becco a West 46th Street, New York, NY, con un menù totalmente in italiano con piatti di pasta e soprattutto pesce. In Italia invece il suo ristorante Orsone in Friuli,

Secondo alcune riviste specializzate, fra cui Celebritynetworth, il patrimonio dello chef si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di dollari. Una cifra di qualche anno fa. Però poi il successo di Bastianich è solo che aumentato, anche i suoi guadagni potrebbero essere cresciuti in proporzione. Da ricordare che solo nelle Americhe possiede 30 ristoranti, alcuni Eataly e aziende vinicole.

Joe Bastianich: moglie

Joe Bastianich è sposato dal 1995 con Deanna Damiano. Di lei si sa veramente poco poiché non fa parte dello showbiz ed è estremamente riservata. Sappiamo che i due hanno affrontato momenti difficili a causa della distanza e che lei lo ha supportato economicamente durante l’apertura del primo ristorante.

Joe Bastianich: figlie

Dal matrimonio con Deanna Damiano sono nati tre figli: Olivia, Miles ed Ethan. Con loro, condivide la passione per i cani. Ne ha due, Quattro e Vasco.

Stelle Michelin dello chef

Bastianich è uno chef stellato. Tanti sono i suoi ristoranti di sua proprietà o dove è passato. Le prime stelle arrivarono nel 1998, in coppia con Mario Batali: due assegnate dal New York Times al Babbo Ristorante e Enoteca. Poi, nel 2010, altra soddisfazione: dopo 36 anni il suo Del Posto diventa il primo ristorante italiano a guadagnarsi quattro stelle del Nyt.