Hu, chi è? Età, biografia, vero nome

Hu, chi è: la giovane artista di musica elettronica è in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. Per la prima volta su un palco così importante porta in gara durante la seconda serata il brano Abbi cura di te insieme a Highsnob.

Hu, chi è: età

Hu è nata a Fermo nel 1994. La cantante è è appassionata di musica fin da giovanissima. La giovane artista ha dichiarato parlando di se stessa: “Sono sempre stata un po’ una outsider, ho fatto il mio lavoro a testa bassa, ho studiato, ho imparato a produrre, ho seguito tante persone che mi hanno aiutato a capire come migliorarmi e per me quello della produzione è uno stimolo continuo”.

Per lavoro e cercare di fare della sua passione la sua professione si è trasferita a Milano dove ha iniziato un percorso professionale che grazie al suo talento innato l’ha portata ad inserirsi nel mondo della musica.

Hu, chi è: biografia

Da adolescente ha iniziato a studiare il jazz e la chitarra. Contemporaneamente si è dedicata allo studio e alla composizione di testi. Dopo aver lavorato in alcune campagne pubblicitarie, tra cui una della Lamborghini, una di Chiara Ferragni e della Jegermeister, nel 2018 è stata selezionata tra i 10 finalisti allo Jager Music Club. Pubblica il suo primo disco verso la metà del 2019.

Hu, invece, viene dal mondo del jazz per poi virare sulla musica elettronica. Da autodidatta ha studiato pianoforte, basso e violoncello per poi entrare nell’universo della musica elettronica e della produzione.

Vero nome

Federica Ferracuti, questo è il vero nome di Hu. Il nome d’arte deriva da un’antica divinità del mondo egiziano e rappresenta il pensiero e la parola.