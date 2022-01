Michele Bravi, incidente, fidanzato, canzoni e malattia dell’ex cantante di X Factor

Vincitore di X Factor 2013, Michele Bravi debutta al Festival di Sanremo 2022 con il brano Inverno dei fiori. Dopo il trionfo nel talent, l’artista ha vissuto diversi momenti difficili, segnati da un terribile incidente e dall’avvento della malattia. Scopriamo le sue canzoni e se ha o meno un fidanzato.

Michele Bravi: l’incidente

Dopo aver vinto X Factor nel 2013, sotto la super visione di Morgan e grazie all’intervento di Tiziano Ferro che ha scritto per lui la canzone La vita e la felicità, Michele Bravi ha vissuto un periodo molto delicato. Il 24 dicembre del 2018, facendo inversione su una strada a doppio senso, ha avuto un terribile incidente. Nel fare la manovra, non consentita in quel tratto stradale, l’artista ha colpito in pieno una moto, su cui viaggiava Rosaria Colia. La donna aveva 58 anni ed è morta a seguito dell’impatto. Michele, nel 2020, ha subito un processo per omicidio stradale ed è stato condannato. Ha patteggiato 18 mesi, ottenendo anche la sospensione e la non menzione della pena nel casellario giudiziale.

Michele Bravi: il fidanzato

Classe 1994, Michele Bravi è nato il 19 dicembre a Città di Castello, in provincia di Perugia. Nel 2017, poco prima che la sua vita cambiasse del tutto a causa dell’incidente, l’artista ha fatto coming out, dichiarando di essere bisessuale. “Ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che sia un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza“, ha dichiarato all’epoca. La relazione di cui parlava, però, è giunta al capolinea dopo un paio d’anni, a causa della distanza. Ad oggi non sappiamo se Michele abbia un fidanzato o meno.

Michele Bravi: canzoni e malattia

Dopo l’incidente che ha visto la morte di Rosaria Colia, Michele Bravi ha vissuto un periodo molto difficile. Quello che all’inizio sembrava un semplice trauma si è trasformato in una vera e propria malattia, di cui l’artista ha parlato più volte. “Il dolore è una malattia“, ha ammesso nel corso di un’ospitata a Verissimo. E’ tornato a vedere la luce grazie ad un percorso di psicoterapia e alla vicinanza di familiari e amici.

Oltre ad aver vinto X Factor 2013, Michele ha partecipato anche ad Amici Speciali e al Festival di Sanremo 2017. Nel talent di Maria De Filippi si è classificato al secondo posto dietro Irama, mentre all’Ariston, dove ha gareggiato con il brano Il diario degli errori, è arrivato quarto. Bravi ha all’attivo diverse canzoni che hanno ottenuto un grande successo, come Mantieni il bacio, contenuto nell’ultimo album La geografia del buio.