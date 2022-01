Ana Mena è italiana? Fidanzato, età, canzoni e altezza della cantante

Ana Mena, in gara al Festival di Sanremo 2022, è diventata famosa in Italia dopo le fortunate collaborazioni con Fred Palma e Rocco Hunt. La sua carriera è iniziata nel 2006, quando ha vinto i Veo Veo Awards. Scopriamo la sua biografia: dal fidanzato all’età, passando per le canzoni e la sua altezza.

Ana Mena è italiana?

Tra i 25 Big in gara al Festival di Sanremo 2022, Ana Mena è una cantante di nazionalità spagnola e non italiana. La sua carriera ha preso il via nel 2006, quando si è aggiudicata i Veo Veo Awards. In seguito, ha raggiunto grande popolarità in patria partecipando a Marisol, miniserie molto seguita in Spagna. In Italia è diventata famosa grazie alle collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt. Con il primo ha iniziato a lavorare nel 2018, quando insieme hanno lanciato la hit D’estate non vale. Il brano, superando le 150 mila copie vendute, guadagna tre dischi di platino. I due artisti fanno il bis l’anno seguente, con la canzone Una volta ancora, che, con oltre 250mila copie, diventa il singolo più venduto in Italia del 2019. Con Rocco Hunt, invece, è protagonista dell’estate del 2020, con la canzone A un passo dalla luna.

Ana Mena: fidanzato, età e altezza

Classe 1997, Ana Mena è nata il 25 febbraio a Estepona, in Spagna. La sua età, quindi, è 25 anni, mentre la sua altezza è pari a 163 centimetri. Per quel che riguarda la vita sentimentale, l’artista andalusa dovrebbe aver avuto un flirt con Fred Palma. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due si sono amati proprio nel periodo che li ha visti duettare. E’ bene sottolineare che sia Ana che Fred hanno sempre smentito il chiacchiericcio che li vedeva “in love”. Ad oggi, il fidanzato della cantante dovrebbe essere Brahim Diaz, calciatore del Milan ed ex del Real Madrid.

Le canzoni di Ana Mena

Nel corso della sua carriera, Ana Mena ha lanciato diverse canzoni di successo. Il primo album, intitolato Index, è uscito nel 2018, ma il successo vero e proprio è arrivato con la prima collaborazione. Era il 2017 e la giovane artista spagnola duettava con il gruppo CNCO, popolare anche per il feat con le Little Mix, con il brano Ahora lloras tù. La sua prima canzone apprezzata dal grande pubblico, invece, è Ya es hora feat Becky G e De La Ghetto.