Maria Chiara Giannetta da Miss Italia a Sanremo, età, fidanzato e figlia

Maria Chiara Giannetta, chi è: l’attrice, nota al pubblico per aver interpretato il personaggio di Anna Olivieri in “Don Matteo” e per essere stata Blanca Ferrando in “Blanca”, sarà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus in qualità di co-conduttrice nella quarta serata del Festival di Sanremo.

Chi è Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice di Sanremo 2022 nella serata cover

In occasione della quarta serata di Sanremo 2022, dopo Ornella Muti (madrina della prima serata), Lorena Cesarini e Drusilla Foer, a ricoprire il ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta.

L’attrice, nata a Foggia il 20 maggio 1992, ha manifestato la propria passione per la recitazione sin da bambina, cominciando il suo percorso teatrale all’età di 11 anni e prendendo parte a numerosi spettacoli amatoriali.

Successivamente, la 29enne ha studiato recitazione al Teatro dei Limoni in Puglia e, nel 2011, ha deciso di trasferirsi a Roma per proseguire i suoi studi presso il Centro sperimentale di cinematografia. Nel medesimo anno, viene scelta per svariati spettacoli teatrali come “Chicago”, “Il gatto con gli stivali” e “I racconti di Silente”.

Chi è Maria Chiara Giannetta: dal teatro alla televisione

In seguito alle esperienze maturate in contesto teatrale, nel 2014, Maria Chiara Giannetta approda in televisione, ottenendo un ruolo minore nella fiction “Don Matteo”. Nel 2016, entra nel cast della miniserie “Baciato dal sole” e appare nella fiction “L’allieva”, accanto ad Alessandra Mastronardi e Anna Dalton. Ancora, sempre nel 2016, debutta al cinema con la pellicola “La ragazza del mondo” di Marco Danieli.

Per il piccolo schermo, poi, entra a far parte della serie “Un passo dal cielo”, recitando accanto a Serena Iansiti, Giusy Buscemi, Giovanni Sciffoni e Daniele Liotti e della quarta serie di “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Serena Rossi.

Nel 2018, torna in “Don Matteo”, vestendo i panni del capitano Anna Olivieri e ottenendo definitivamente grande notorietà.

Nel 2019, per il cinema, collabora alla realizzazione dei film “Mollami” e “Bentornato Presidente”.

Con Raoul Bova, Matteo Oscar Giuggioli, Federico Cesari e Serena Autieri è stata una dei protagonisti della fiction Mediaset “Buongiorno, mamma!” mentre, recentemente, è stata la protagonista della serie trasmessa su Rai 1 “Blanca”.

Vita privata, fidanzato, figlia, curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Chiara Giannetta è estremamente riservata e gelosa della sua privacy. Se è noto che l’attrice viva da anni a Roma, non si hanno informazioni su una sua possibile relazione sentimentale. Nel mondo dello spettacolo, tuttavia, circolano voci rispetto a una sua possibile liaison con l’attore Maurizio Lastrico: l’indiscrezione non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati. L’attrice non ha figli.

Maria Chiara Giannetta, alta 163 centimetri e pesa 50 chili, è appassionata di fotografia, ama giocare a tennis e Philip Roth è uno dei suoi scrittori preferiti. In passato, la giovane donna ha sofferto di una leggera forma di depressione.