Drusilla Foer, chi è Gianluca Gori? È uomo o donna? Marito, famiglia, figli e vita privata

Drusilla Foer, chi è: il personaggio interpretato dall’attore Gianluca Gori sarà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus in qualità di co-conduttrice nella terza serata del Festival di Sanremo.

Chi è Drusilla Foer, il personaggio dell’attore Gianluca Gori

In occasione della terza serata di Sanremo 2022, dopo Ornella Muti (madrina della prima serata) e Lorena Cesarini, a ricoprire il ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus sarà Drusilla Foer, personaggio interpretato dall’attore Gianluca Gori.

Nel corso della sua carriera, dopo aver riscosso un enorme successo sul web, Drusilla Foer ha recitato in MagnificaPresenza, film di Fernan Özpetek, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, è stata giudice di Strafactor (speciale di X Factor) ed è anche stata scelta come ospite nel salotto di CR-La Repubblica delle Donne di Chiambretti.

Da Gianluca Gori, Drusilla Foer viene descritta come un’anziana soubrette e famosa nobildonna fiorentina che è riuscita a raggiungere il successo sfruttando Internet. La donna è cantante, attrice e scrittrice e ha rapidamente conquistato il cuore dei suoi spettatori con il suo fascino e il suo talento.

A proposito di Gianluca Gori, invece, Drusilla Foer ha raccontato: “Gianluca è un tipo con cui ho preso il tè una volta. Sostiene di avermi inventato, ma io credo che non possa avere tanta genialità”.

Gianluca Gori sul suo eclettico alter ego: il successo sui social

Nel corso di un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, l’eclettico attore Gianluca Gori ha spiegato di aver voluto dar vita a Drusilla Foer come suo alter ego, rivelando: “Volevo dar voce al suo lato interiore molto chiaro e libero: era poi talmente in gamba che ho pensato che tutti dovessero conoscerla e l’ho fatta approdare sui social come YouTube e Facebook”.

In questo modo, in pochissimo tempo, l’attrice ed editorialista Drusilla Foer si è trasformata in un’icona e in un’artista versatile che spazia dall’essere cantante, sceneggiatrice, modella, ballerina e tanto altro ancora.

Al momento, sul suo profilo Instagram, Drusilla Foer vanta un seguito di oltre 149 mila followers.

Chi è Drusilla Foer: marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Drusilla Foer ha raccontato di essere stata sposata con un uomo, un “texanoorrendo che poi ho tradito”. Successivamente la nobildonna si è unita in matrimonio con un discendente della famiglia Dufur, Hervé Foer, attualmente deceduto.

La coppia, come ha rivelato la soubrette, non ha avuto figli.