Ornella Muti a Sanremo 2022: età, figli, compagno e problemi economici dell’attrice

Ornella Muti a Sanremo 2022: l’attrice è una delle cinque co-conduttrici di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus nel corso della prima serata. Una carriera la sua ricca di amori e di premi: entrambe le cose hanno contribuito alla sua fama.

Ornella Muti a Sanremo 2022: età

Ornella Muti, nata il 9 marzo 1955, da padre napoletano e madre estone, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli, è un’attrice di stampo e fama internazionale. Nel 1994, in America è stata eletta come la donna più bella del mondo.

Ha iniziato la sua carriera artistica e di attrice da giovanissima: quando aveva 14 anni, nel 1969 fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella.

Ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera sia nazionali sia internazionali. Ha recitato sotto i più grandi registi: Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti.

Tanti i film, quelli più famosi: Il sole nella pelle, Un posto ideale per uccidere, Un solo grande amore, Esperienze prematrimoniali, La segretaria, L’amante adolescente, Romanzo popolare nelle vesti di Vincenzina, a fianco di Ugo Tognazzi. Ornella ha girato il film incinta.

Tra i vari film internazionali ecco I nuovi mostri, candidato come Miglior film Straniero ai Premi Oscar del 1972.

Ornella Muti a Sanremo 2022: figli

Ornella Muti ha tre figli avuti da relazioni diverse. La primogenita Naike Rivelli è nata il 10 ottobre del 1974 a Monaco di Baviera.

Alcuni anni dopo, dal matrimonio con Federico Fachinetti sono nati Carolina e Andrea Fachinetti, entrambi attori. Carolina ha avuto un grosso lutto: nel febbraio del 2020 ha perso il compagno, Andrea Longhi.

Naike Rivelli ha fatto molta strada nel mondo dello spettacolo: cantante, modella ed attrice. Si è fatta notare sui social e sul web anche per alcuni suoi scatti piccanti.

Ornella Muti: compagno

Il primo grande amore di Ornella Muti è stato Alessio Orano. Classe 1945, è un attore molto noto degli anni Settanta. Si sposano nel 1975, ma, sette anni dopo si separano.

In seguito, Ornella Muti incontra José Luis Bermúdez de Castro, produttore cinematografico. I due non si sposeranno mai, ma, nel 1974, danno alla luce una splendida bambina: Naike Rivelli.

Nel 1988, Ornella incontra Federico Fachinetti che sposa nello stesso anno. Il loro matrimonio dura circa otto anni e dal loro amore nascono due splendidi bambini: Carolina (1984) e Andrea (1987).

In seguito l’attrice è stata legata sentimentalmente al chirurgo plastico Stefano Piccolo. Tra loro è durata circa 10 anni ed è finita nel 2008.

Nel 2008 l’attrice italiana si lega a Fabrice Kerhervé, imprenditore francese più giovane di lei di circa dieci anni. La storia tra i due è durata 10 anni.

Oggi, Ornella Muti ha dichiarato di non essere più pronta ad innamorarsi nuovamente. Si deve sottolineare anche un presunti flirt con Adriano Celentano conosciuto sul set del film Innamorato pazzo.

Ornella Muti: problemi economici

Ornella Muti a giugno 2019 è stata condannata in Cassazione per falso e tentata truffa a pagare 500 euro di multa e a 6 mesi di reclusione. Il motivo è di aver partecipato a una cena di gala con Vladimir Putin, saltando uno spettacolo teatrale dicendo di essere malata.

Inoltre, l’attrice è stata sfrattata nella casa dove abitava in zona Balduina a Roma. L’ingiunzione di sfratto sarebbe arrivata a causa di 80mila euro di affitti non pagati. Ufficialmente, la Muti voleva già lasciare quella casa per problemi alle tubature.