Beppe Vessicchio a Sanremo 2022: chi dirige, età, moglie, figlia e dove abita

Beppe Vessicchio, chi è: il direttore d’orchestra sarà a Sanremo 2022 durante la quarta serata della kermesse per dirigere Le Vibrazioni.

Chi è Beppe Vessicchio: chi dirige a Sanremo 2022

Il diretto d’orchestra Beppe Vessicchio sarà presente a Sanremo 2022 in occasione della quarta serata del Festival, dedicata alle cover. In questo contesto, dirigerà l’orchestra per Le Vibrazioni che si esibiranno con il brano “Live and let die” di Linda e Paul McCarney.

Nei giorni scorsi, il direttore d’orchestra era risultato positivo al Covid per poi negativizzarsi in contemporanea con l’inizio della kermesse canora.

Contattato dall’AGI, infatti, Beppe Vessicchio ha dichiarato: “Sto bene da giorni, l’unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri”.

A questo proposito, il maestro ha precisato di aver risolto tutte le pratiche burocratiche per garantire la propria partecipazione a Sanremo 2022, rassicurando i fan: “Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston”.

Chi è Beppe Vessicchio: esoridi e carriera

Giuseppe Vessicchio, noto con il diminutivo Beppe o Peppe, è nato a Napoli il 17 marzo del 1956 e ha cominciato ad addentrarsi nel mondo della musica nella città partenopea, realizzando dischi per cantanti come Buonocore, Di Capri, Sastri, Bennato e Gagliardi.

Successivamente, il maestro ha avviato una collaborazione con Gino Paoli, scrivendo per l’artista brani di successo cime “Ti lascio una canzone”, “Cosa farò” e “Coppi”.

Nel 1975, Vessicchio è entrato a far parte del gruppo Trettré, ossia un gruppo di cabarettisti e comici napoletani, suonando il pianoforte e la chitarra. A pochi anni dalla fondazione del trio, tuttavia, decise di lasciare i Trettré e dedicarsi esclusivamente al suo percorso di musicista.

Beppe Vessicchio: dal Festival di Sanremo ad Amici

Il maestro Beppe Vessicchio rappresenta uno dei volti storici del Festival di Sanremo, al quale partecipa nel ruolo di direttore d’orchestra sin dal 1990. In questo contesto, ha vinto il premio come migliore arrangiatore nel 1994, nel 1997 e nel 1998. Inoltre, come direttore d’orchestra, è riuscito a vincere 4 Festival di Sanremo.

Nel corso della sua carriera, il musicista ha partecipato anche al talent show Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di insegnante di musica e direttore d’orchestra.

Beppe Vessicchio ha scritto il brano “Sogno” per Andrea Bocelli ed è stato arrangiatore di testi per molti artisti come Roberto Vecchioni, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli, Zucchero, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Max Gazzè, Biagio Antonacci, Fred Bongusto e tanti altri ancora.

Moglie, figlia e profili social

Beppe Vessicchio è molto riservato rispetto alla sua vita privata ma è noto che sia spostato con una donna di nome Erica: le nozze sono state celebrate nel 1989. La coppia, inoltre, ha una figlia, chiamata Alessia.

Il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio non ha nessun profilo sui social media ma vanta un enorme seguito sul web. A questo proposito, il mastro ha raccontato in un’intervista: “La cosa carina è che non ho Facebook né Instagram: non li frequento proprio. Il mio modo di essere social è offrire un caffè quando capita. Ma la cosa che mi colpisce è che sui social fanno il tifo per me i giovani”.