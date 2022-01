Yuman: biografia, carriera musicale e curiosità

Chi è Yuman: cantante giovanissimo di origini capoverdiane e romane, sarà tra i big della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Si esibirà tra i primi 12 artisti in gara nella prima serata.

Chi è Yuman: biografia

Yuman, nome d’arte di Yuri Santos Tavares Carloia, è un cantante di 26 anni, di origini capoverdiane e romane. L’artista è nato a Roma nel 1996, da madre romana e padre capoverdiano e trascorre l’infanzia nella zona della Cassia. Da piccolo la musica è stata protagonista nella sua vita, Yuman comincia a scrivere le prime canzoni da adolescente. Nel 2015 si trasferisce tra Londra e Berlino per approfondire il suo stile musicale. Tornato a Roma nel 2016, il ragazzo collabora con la Leave Music che lo produce e successivamente firma con la Universal Music.

Carriera musicale e curiosità

La carriera di Yuman comincia quando ancora il cantante non è maggiorenne. Comincia a scrivere i primi brani quando ancora frequenta il liceo, trasferendosi poi nel 2015 tra Londra e Berlino. Torna a Roma nel 2016 e collabora con Leave Music e Universal Music.

Nel 2018 esce il suo primo singolo ufficiale, Twelve, alla quale Run. Con il suo primo singolo continua ancora di più il successo internazionale, infatti Yuman viene notato anche in Germania e non solo, infatti, Mtv lo proclama Artista del mese e viene inserito nella lista dei 10 artisti più promettenti del 2019 di YouTube. Pubblica il suo primo album, Naked Thoughts, nel settembre del 2019 e lo scorso nno pubblica il singolo I AM e arriva finalista a Sanremo Giovani 2021.

Il nome Yuman nasce dalla fusione del suo vero nome Yuri e della parola Human. Yuman fino alla partecipazione al Festival aveva pubblicato solo brani in inglese e non si era mai cimentato nella scrittura in lingua madre.