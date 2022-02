Francesca Michielin direttrice d’orchestra? Laurea, studi al conservatorio, fidanzato e canzoni

Francesca Michielin direttrice d’orchestra: la cantautrice torna a Sanremo ma in altre vesti. Il Festival è diventata come una seconda casa per lei, è la sua terza partecipazione negli ultimi anni.

Francesca Michielin direttrice d’orchestra: laurea

Francesca Michielin nasce nel 1995 a Bassano del Grappa, in Veneto. A 16 anni fa l’audizione per la quinta edizione di “X Factor” e sotto l’ala di Simona Ventura, vince il programma.

A nove anni comincia a studiare pianoforte, mentre a dodici canta in alcuni cori locali. In seguito, dopo avere studiato il basso elettrico presso la Filarmonica Bassanese, nel 2011 si iscrive all’Istituto Musicale Bassano.

Francesca Michielin è arrivata a un passo dalla fine dei suoi studi in conservatorio. Su Instagram ha scritto: “Sto sclerando male ma sono anche mega felice perché vedo pian piano concretizzarsi il capitolo finale di un percorso in conservatorio che è durato tanto e mi ha dato tanto”.

Francesca Michielin direttrice d’orchestra: studi conservatorio

Francesca Michielin è al Festival di Sanremo 2022 non come cantante ma come direttrice d’orchestra. Lei stessa su Instagram aveva dato la notizia: “Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.

La cantautrice è alla battute finale del suo percorso al conservatorio e intanto sta facendo pratica al Festival di Sanremo come appunto direttrice d’orchestra. Dirige Emma Marrone in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ogni volta è così.

Francesca Michielin: fidanzato

Nel 2020 ha iniziato una relazione con il chitarrista della band Selton, il brasiliano Ramiro Levy. Dopo anni, nella adolescenza, di un rapporto morboso e geloso, è andata avanti anche se sembra che nel 2021, il legame con il chitarrista brasiliano sembra andare avanti con qualche certezza in più.

Francesca Michielin: canzoni

Il primo singolo in assoluto dell’artista di Bassano è anche uno dei suoi maggiori successi finora. Scritta da Elisa e Roberto Casalino, fu Distratto, l’inedito presentato da Francesca nella quinta edizione di X Factor, nel 2012. Nello stesso anno, viene pubblicato il primo album in studio Riflessi di me, dal quale viene estratto un singolo che diventerà molto famoso tra le radio e il pubblico italiano. Il brano si intitola “Sola”.

C’è poi da ricordare anche la colonna sonora del secondo film di Amazing Spider-Man (2014). Nel 2016 ha partecipato una prima volta alla kermesse con il brano Nessun grado di separazione, arrivando al secondo posto. Primo estratto del suo terzo album, 2640, questo pezzo dance pop venne lanciato nel luglio del 2017 e fu uno dei brani più trasmessi dell’estate.

Nel 2021 è tornata sul palco dell’Ariston, e stavolta con un suo grande amico e collega, Fedez, per presentare il brano Chiamami per nome.