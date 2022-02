Ditonellapiaga chi è? Biografia e canzoni: età, vero nome e fidanzato

Chi è Ditonellapiaga, la cantante in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo che si esibirà sul palco dell’Ariston con Donatella Rettore in occasione della seconda serata della rinomata kermesse dedicata alla musica italiana.

Chi è Ditonellapiaga: vero nome, età ed esordi musicali

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è una giovane cantautrice emergente, nata a Roma il 5 febbraio del 1997 e, quindi, prossima a compiere 25 anni. L’artista si ricollega al genere dell’Indie Italiano e vanta una scrittura potente ed estremamente sicura di sé. Per quanto riguarda la sua carriera musicale, il debutto di Ditonellapiaga è stato reso possibile grazie al supporto dei producer romani Bbrod.

A partire dal 2020, ha iniziato a collaborare con Diski Belli/BMG Italy e, da allora, i suoi brani sono sempre riusciti a ottenere streaming elevati su YouTube e a svettare nelle classifiche di Spotify. L’ultimo singolo scritto insieme a Fulminacci, ad esempio, ha raggiunto oltre 44.760 visualizzazioni su YouTube in appena un mese.

Biografia di Margherita Carducci

Oltre che per la potenza della sua scrittura, la cantautrice romana colpisce per la sua bellezza e i look estremamente singolari. Caratterialmente, Ditonellapiaga si descrive come una rivoluzionaria, una persona atipica e dotata di una buona dose di follia.

Sin da bambina, desiderava entrare a far parte del mondo della musica, al quale si era avvicinata ascoltando le più famose popstar a stelle e strisce. La sua passione è nata mentre era parte degli scout e se ne stava con la sua chitarra nei boschi.

Ai tempi del liceo, la cantautrice ha fatto parte di svariate band create con gli amici che condividevano il suo stesso sogno.

Come spesso ha raccontato, Ditonellapiaga ha ammesso più volte di aver studiato poco e di aver appreso tutto ciò che conosce attraverso la pratica e il suonare in gruppo.

Chi è Ditonellapiaga: nome d’arte, Instagram e fidanzato

In relazione al suo nome d’arte, durante un’intervista rilasciata a RollingStone, Margherita Carducci ha spiegato che è scaturito dal compulsivo e incessante cambio del nome utente su Instagram. Inoltre, ha sottolineato che il suo nome d’arte, proprio come la sua musica, o viene odiato o viene amato dalle persone. Senza possibili vie di mezzo.

Per quanto riguarda Instagram, Ditonellapiaga vanta un seguito di oltre 8.200 followers tra i quali figurano artisti come Gaia, Arisa o Motta. La cantautrice, inoltre, viene seguita sui social anche da personaggi come Beatrice Grannò, Ilaria Rossi e Federico Cesari.

Nella bio di Instagram, inoltre, l’artista ha scritto: “Penso quel che mi passa per la testa. Scrivo quel che mi passa per le mani”.

Al momento, non si hanno notizie circa la vita sentimentale di Ditonellapiaga: non è noto, infatti, se la cantautrice abbia un fidanzato né quale sia – eventualmente – la sua identità.