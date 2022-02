Chi è Blanco, biografia, fidanzato, vero nome e carriera

Chi è Blanco: il giovane rapper in poco tempo è riuscito ad ottenere un grande successo. Sarà insieme a Mahmood al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Brividi” in gara.

Chi è Blanco: biografia

Blanco è un giovane rapper italiano nato nel 2003, nato a Calvagese della Riviera, un piccolo paesino di 3000 abitanti in provincia di Brescia.

Blanco si è avvicinato alla musica da solo e quasi per gioco, prendendo le basi da YouTube e cominciando a fare musica. Pubblicando i suoi primi pezzi su spotify, viene contattato dalla Ecletic Music con la quale inizia a collaborare. Il periodo in cui il giovane artista riesce a mettere insieme il duro lavoro e al termine del lockdown riesce a farsi pubblicare su SoundCloud il primo EP dal titolo Quarantine Paranoid. Il disco attira immediatamente l’attenzione di un’etichetta importante come la Universal, che non esita a proporgli un contratto.

Blanco: fidanzato

Il rapper è fidanzato con una ragazza di nome Giulia. La prima uscita ufficiale della coppia è stata ai Seat music Awards.

Riservata e lontana dalle luci dei riflettori, Giulia è originaria di Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia. Frequenta l’istituto d’istruzione CFP Zanardelli. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti insieme al suo fidanzato.

Blanco: vero nome

Il vero nome di Blanco è all’anagrafe Riccardo Fabbriconi. In un’intervista a Esquire, racconta che la scelta del suo nome d’arte sia avvenuta in modo davvero casuale e non è stata nemmeno una sua idea: “In realtà BLANCO è nato a caso, me l’ha dato un mio amico in studio. Avevo fatto il mio primo pezzo, due anni fa, registrato amatoriale con un microfono bucato. Volevo farlo uscire senza nome. Poi è arrivato un mio caro amico e mi fa «chiamati BLANCO»”.

Blanco: carriera

Il rapper pubblica la sua primissima release ufficiale dal titolo Belladonna, e dopo poche settimane ha pubblicato un vero e proprio tormentone ovvero Notti in bianco. E’ di Ottobre 2020 invece l’uscita di un altro singolo di successo dal titolo Ladro di Fiori. A gennaio, invece, ha l’opportunità di collaborare con un big della scena rap, ovvero, Salmo con il singolo La canzone nostra.

A Marzo 2021 pubblica il singolo Tutti Muoiono dove canta insieme a Madame. Nell’estate 2021 lancia un vero e proprio tormentone estivo insieme a Sfera Ebbasta: si tratta di Tu mi fai Impazzire che rimbomba per mesi nelle radio. Il 10 Settembre 2021 esce il suo primo album dal titolo Blu Celeste.

Sarà insieme a Mahmood in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Brividi”. I due rapper si sono incontrati per caso e hanno iniziato un rapporto artistico. L’incontro tra i due avviene casualmente nello studio di registrazione. I due si ritrovano per salutarsi, ma un giro di pianoforte li convince che c’è la possibilità di scrivere un brano assieme. “È partito tutto da un accordo sbagliato”, ricorda Blanco.