La rappresentate di lista, Veronica Lucchesi a Sanremo, età e biografia della cantante a Sanremo 2022

La rappresentate di lista, Veronica Lucchesi a Sanremo: il duo musicale dopo la partecipazione all’Ariston nel 2021, tornano ancora in gara nella 72esima edizione del Festival Sanremo 2022 con il brano “Ciao Ciao”.

La rappresentate di lista, Veronica Lucchesi a Sanremo

La Rappresentante di Lista è un duo musicale italiano nato nel 2011 e composto da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra e altri strumenti).

Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, e Dario Mangiaracina, originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo (PA) nel 2011 e durante le prove di uno spettacolo teatrale decidono di fondare un gruppo. Il nome La Rappresentante di Lista prende origine dal fatto che Veronica si iscrisse come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare.

Nel 2014 esce il primo album di La Rappresentante di Lista, (per la) Via di casa: i brani sono caratterizzati da sonorità folkloristiche e territoriali e contiene anche due canzoni in lingua tedesca. Il 4 dicembre 2015 esce il loro secondo album, Bu Bu Sad che porta la band a suonare dal vivo in tutta Italia.

Il gruppo La Rappresentante di Lista partecipa alla seconda stagione della serie televisiva di casa Rai Il cacciatore in cui interpreta la band di Maria, una giovane cantante punk nella Palermo del 1996. Nel 2021, hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Amare”. Sono in gara anche nell’edizione 2022 del Festival.

Veronica Lucchesi: età e biografia della cantante

Veronica Lucchesi nasce il 17 ottobre del 1987 a Pisa. Cresce a Viareggio e si appassiona fin da bambina alla recitazione, alla danza e al canto. Veronica si laurea in CMT – Cinema Musica Teatro presso la Facoltà di Lettere di Pisa nel 2012. Oltre ad esperienze musicali e di danza, Veronica ha anche esperienze al teatro.

Veronica si innamora di Palermo e si trasferisce nel 2009 per seguire il corso di formazione presso La Vicaria, una compagnia teatrale del capoluogo siciliano. É proprio durante quest’esperienza che Veronica incontra, a Valledolmo (in provincia di Palermo), Dario Mangiaracina, e insieme danno vita al duo La Rappresentante di Lista che, dal 2014, è presente nel panorama musicale italiano con sonorità folkloristiche e canzoni iconiche