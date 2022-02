Mousse T, chi è il Direttore d’orchestra che accompagna Gianni Morandi a Sanremo 2022

Mousse T, chi è: il dj di origine tedesche è alla 72esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi. In particolare, durante la serata delle cover salirà con il cantate bolognese sul palco dell’Ariston.

Mousse T, chi è

Mustafa Gündoğdu, in arte Mousse T, è nato ad Hagen in Germania il 2 ottobre 1966 . Nasce e cresce come dj ma la sua carriera artistica prende anche la strada di produttore. Fin da giovanissimo ha mosso presto i primi passi nel mondo delle discoteche in Germania, diventando uno dei primi produttori di musica house.

Il dj tedesco intanto è sposato con l’ex modella tedesca e adesso presentatrice tv Khadra Sufi, diventata nel 2015 anche ambasciatrice per gli aiuti ai rifugiati delle Nazioni Unite. I due vivono ad Amburgo.

La sua carriera è iniziata nel lontano 1990 come tastierista in una band, i Funk Key B. Contemporaneamente, Mustafa ha creato il suo studio di registrazione personale, iniziando a lavorare come dj anche ad Hannover. Il suo più grande successo è però la collaborazione con l’icona gallese Tom Jones nel brano Sex Bomb del 2000.

Iniziano le prime collaborazioni con grandi artisti italiano. Nel 2001 pubblica il suo primo album, Gourmet de Funk e pochi anni dopo collabora come produttore con il nostro Zucchero, trasformando la sua Il grande Baboomba in una hit estiva capace di vincere anche il Festivalbar.

Mousse T. è diventato uno dei più grandi dj del panorama internazionale musicale. Chiamato a collaborare con grandi artisti, negli ultimi tempi ha stretto un patto artistico con un altro cantante italiano: Jovanotti.

Il Direttore d’orchestra con Gianni Morandi a Sanremo 2022

Mousse T. sarà sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi. Per la serata Cover del 72° Festival di Sanremo, ad accompagnare il cantante bolognese ci sarà il dj tedesco. Nelle prime serate, il dj è stato il direttore d’orchestra quando Morandi si è esibito in gara con il brano “Apri tutte le porte”.

Durante la serata delle cover, salirà direttamente sul palco con Morandi accompagnandolo con un medley dei brani del cantate bolognese. Mousse T. ha già partecipato al festival di Sanremo, in duetto al fianco di Irene Fornaciari nel 2010.