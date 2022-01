Apri tutte le porte: testo e significato della canzone di Gianni Morandi a Sanremo 2022

Apri tutte le porte: testo e significato della canzone di Gianni Morandi in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante sarà in scena già nella prima serata del Festival sul palco dell’Ariston.

Apri tutte le porte: testo e significato

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore

Significato della canzone

La canzone che porterà in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo si intitola Apri tutte le porte. Un vero e proprio inno alla vita scritta per lui da Lorenzo Jovanotti, che con le sue parole ha realizzato per il cantante bolognese un brano ricco di speranza ed entusiasmo.

La canzone è stata prodotta da Mousse T, un musicista di origine turche che affiancherà il cantante all’Ariston, anche nella direzione dell’orchestra.