Aka 7even: fidanzata, nome vero, libro altezza e profili Facebook e Instagram del cantante

Chi è Aka 7even, il cantante in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo che si esibirà sul palco dell’Ariston in occasione della seconda serata della rinomata kermesse dedicata alla musica italiana.

Chi è Aka 7even: nome vero, altezza ed esordi del cantante

Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è nato il 23 ottobre 2000 a Vico Equense, in Campania. Il giovane cantante è alto circa 170 centimetri e pesa 65 chili.

Per quanto riguarda le prime esperienze televisive dell’artista, Luca Marzano ha partecipato a X Factor nel 2017 ma è stato eliminato durante i bootcamp. Nel 2018 ha pubblicato “Chiaroscuro”, il suo primo album di inediti che contiene alcuni singoli di successo.

A partire dal 14 novembre 2020, Aka 7even è diventato uno degli allievi della scuola di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. In questo contesto, il rapper è riuscito a qualificarsi per il serale e a classificarsi in terza posizione, dietro al collega Sangiovanni e alla vincitrice dell’edizione, la ballerina Giulia Stabile.

A maggio del 2021, Luca Marzano ha pubblicato l’album “Loca” che ha ottenuto il disco d’oro. Precedentemente, aveva conquistato il doppio disco di platino per i singoli “Loca” e “Mi manchi”.

Chi è Aka 7even: fidanzata, nome d’arte e libro

In relazione alla sua vita privata, Aka 7even risulta attualmente essere single. In passato, il rapper ha avuto una storia conMartina Miliddi, ballerina conosciuta durante la partecipazione ad Amici. Nel corso del serale, tuttavia, i due ragazzi hanno deciso di porre fine alla loro relazione.

La scelta e il significato del nome d’arte dell’artista è stato spiegato dallo stesso Aka 7even che, dopo una crisi epilettica indotta da un virus che aveva intaccato il cervelletto, ha trascorso alcuni giorni in coma. Nello specifico, il cantante ha raccontato: “Sono rimasto sette giorni in coma… Credo per questo di avere sette vite, come i gatti”.

Da quel tragico momento, Luca Marzano reputa il 7 il suo numero fortunato e ha, quindi, scelto di usarlo per ricavarne il suo pseudonimo.

Ricollegandosi all’esperienza vissuta e all’importanza che la numerologia ha nella sua vita, Aka 7even ha scritto e pubblicato un libro intitolato “7 vite”, distribuito nelle librerie a partire dal 23 novembre 2021.

Profili Facebook e Instagram del rapper

Per quanto riguarda i social, Aka 7even è molto seguito sia su Facebook e su Instagram, piattaforma sulla quale vanta un seguito di oltre 910 mila followers. Su Instagram, inoltre, il rapper condivide esclusivamente scatti legati agli album e ai brani che promuove mentre non sono presenti fotografie che ritraggono la sua vita quotidiana.