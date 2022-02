Donatella Rettore, biografia: età, canzoni, tumore, marito e figli

Chi è Donatella Rettore, la cantante in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo che si esibirà sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga in occasione della seconda serata della rinomata kermesse dedicata alla musica italiana.

Chi è Donatella Rettore, biografia: età e canzoni

Donatella Rettore, nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953, è una famosa cantante, paroliera e attrice italiana che vanta una lunga e fortunata carriera costellata di successi come “Splendido splendente”, “Kobra” e “Lamette”.

A 28 anni dalla sua ultima partecipazione, Donatella Rettore fa parte dei 25 big in gara a Sanremo 2022, dove si esibirà in coppia con la cantautrice romana Ditonellapiaga, con il brano “Chimica”.

Per quanto riguarda gli anni giovanili, la cantante – figlia della nobildonna e attrice goldoniana Teresita Pisani e del commerciante Sergio Rettore – ha fondato la sua prima band, I Cobra, a soli 10 anni, esibendosi nelle parrocchie e proponendo il repertorio di Caterina Caselli.

Dopo aver conseguito il diploma all’istituto tecnico commerciale per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, la giovane donna si è trasferita a Roma per entrare a far parte del mondo della musica italiana.

Inseguendo il suo sogno, nel 1973, divenne la spalla di Lucio Dalla durante il suo tour estivo. All’epoca, il successo di Donatella Rettore, se risultò alquanto controverso in Italia, fu subito dirompente all’estero e la cantante venne osannata come un nuovo talento musicale, collaborando anche con Elton John.

Nel corso della sua carriera decennale, ha collezionato innumerevoli partecipazioni al Festivalbar e al Festival di Sanremo.

Tumore, il racconto della malattia

In concomitanza con il primo lockdown causato dalla pandemia Covid, Donatella Rettore è stata ricoverata e operata d’urgenza a causa del cancro. Poco tempo dopo, è stata annunciata la necessità che l’artista si sottoponesse a un secondo intervento chirurgico.

La notizia è stata diffusa dalla stessa Donatella Rettore attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social. Il messaggio riportava quanto segue: “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato alla Iov. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.

L’intervento, fortunatamente, è andato a buon fine e non sono seguite complicazioni di alcun genere.

Chi è Donatella Rettore: marito e figli

Donatella Rettore ha sposato il compagno Claudio Regio nel 2005: la coppia, tuttavia, ha iniziato la loro storia d’amore nel 1974.

La cantante e il marito Claudio Regio non hanno avuto figli e, attualmente, risiedono presso la città natale dell’artista, a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.