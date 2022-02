Sangiovanni, chi è? Biografia, età, vero nome e fidanzata del cantante

Venuto alla ribalta grazie ad Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Farfalle. La sua carriera, anche se iniziata da poco, gli ha già portato grandi soddisfazioni. Scopriamo chi è, biografia, età, vero nome e fidanzata del cantante.

Sangiovanni, chi è?

Chi è Sangiovanni? In pochi non sanno rispondere a questa domanda. E’ diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove non ha trionfato ma ha comunque riscosso grandi apprezzamenti. Si è avvicinato al mondo della musica quando era ancora un bambino. A sedici anni ha deciso di fare sul serio e ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Ha scelto il suo nome d’arte, suggerito da sua madre che gli diceva che non aveva “la faccia di un santo“, e si è lanciato alla ricerca del suo stile. Vittima di bullismo ai tempi delle scuole, ha sofferto per anni di ansia.

Sangiovanni: biografia, età e vero nome

Classe 2003, Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, è nato il 9 gennaio a Vicenza. Non ha mai portato a termine gli studi, visto che al quarto anno del liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro della sua città, ha deciso di tentare il successo con Amici. Entrato nella scuola di Maria De Filippi con due singoli all’attivo, non + e parano!a, nel corso della partecipazione al talent ha pubblicato canzoni che hanno registrato un grande risultato. Stiamo parlando di Tutta la notte, Hype e Lady. Quest’ultimo è stato certificato triplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Nel 2021 è uscito il primo EP del cantante, intitolato Sangiovanni. Ha dominato le classifiche per settimane, classificandosi disco di platino. Nel 2022, all’età di 19 anni, partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano Farfalle.

La fidanzata del cantante

Sangiovanni ha una fidanzata che tutti conoscono. Stiamo parlando di Giulia Stabile, vincitrice di Amici e conosciuta proprio all’interno della scuola. “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa“, ha dichiarato Sangio in merito alla sua dolce metà.