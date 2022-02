Rocco Hunt: moglie, figlio, vero nome e origini del cantante

Rocco Hunt, chi è: il cantante parteciperà alla quarta serata dedicata alle cover di Sanremo 2022, esibendosi con Ana Mena sul palco dell’Ariston.

Chi è Rocco Hunt: la cover con Ana Mena a Sanremo 2022

Rocco Hunt, 28 anni, è un giovane artista italiano che salirà sul palco dell’Ariston in occasione della quarta serata di Sanremo 2022, dedicata alle cover. In questo contesto, infatti, il cantante duetterà con Ana Mena, tra i 25 big in gara.

Nel 2014, il rapper campano ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, con la canzone “Nu juorno buono”. Lo stesso brano ottenne anche il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica.

Chi è Rocco Hunt: famiglia e passione per la musica

Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, è nato a Salerno il 21 novembre 1994 ed è cresciuto nel quartiere di Pastenainsieme al padre Giovanni, alla madre Alfonsina e ai fratelli Francesco e Gabriele.

Sin da bambino, il rapper campano sognava di entrare a far parte del mondo della musica: a 11 anni sceglie il suo primo pseudonimo, Hunt MC, mentre a 17 anni pubblica il suo primo mixtape che lo vede cantare con Clementino. Il mixtape conteneva anche altre collaborazioni.

Il debutto ufficiale nel mondo della musica italiana di rocco Hunt avviene, poi, a Sanremo 2014 quando risulto vincitore della categoria Nuove Proposte.

Vita privata, moglie e figlio

Il rapper campano è molto riservato rispetto alla sua vita privata e ha scelto di condividere soltanto pochi ma essenziali momenti del suo quotidiano con i fan.

Il 28enne, ad esempio, ha raccontato di avere da tempo una compagna di nome Ada con la quale, nel 2017, ha avuto il suo primo figlio, Giovanni. Non è noto se la coppia sia sposata ma, in un post datato estate 2019, l’artista aveva condiviso una foto di famiglia e aveva rivelato: “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me”.

Rocco Hunt, gli album pubblicati e il successo

Lo stile di Rocco Hunt attinge al mondo dell’hip hop, al quale si avvicina appena 11enne. Seguendo la sua passione per la musica, ha partecipato a numerose jam e gare di freestyle, affermandosi come uno dei giovani artisti italiani emergenti più talentuosi nel panorama musicale nazionale.

A soli 26 anni, il rapper ha ottenuto un enorme successo realizzando collaborazioni con numerosi artisti italiano e scrivendo hit che si sono rapidamente trasformate in tormentoni.

Al momento, Rocco Hunt ha pubblicato cinque album: “Poeta urbano” nel 2013; “‘A verità” nel 2014; “SignorHunt”nel 2015; “Libertà” nel 2019; e “Rivoluzione” nel 2021.