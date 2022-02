Chi è Nek: moglie e figli, mano, patrimonio del cantante con Massimo Ranieri a Sanremo 2022

Chi è Nek: il cantante partecipa alla serata delle cover nella 72esima edizione di Sanremo per cantare Anna verrà di Pino Daniele con il grande Massimo Ranieri.

Chi è Nek: vita privata

Filippo Neviani, in arte Nek, è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio del 1972. Da giovane dopo la scuola Nek ha lavorato con il padre nei campi di Modena. Il cantante vive ancora nella sua città, Sassuolo, cui è visceralmente legato.

Nel 1986 fonda insieme al compagno Gianluca Vaccari il duo country Winchester. Tre anni dopo si unisce al gruppo rock White Lady, nato come cover band dei già noti Police. Nel 1991 Nek abbandona il gruppo ricercando una carriera da solista per scrivere anni di incredibili successi. Nel corso della sua carriera a vendere più di 10 milioni di dischi.

Nek: moglie e figli

Dal 2006 Nek è felicemente sposato con Patrizia Vacondio. I due sono sposati da tantissimi anni, ma il loro amore dura da molto prima. I due sono convolati a nozze, infatti, dopo ben 11 anni di fidanzamento. Con lei il cantante è diventato genitore di Beatrice, nata nel 2011, alla quale Nek ha dedicato tantissime canzoni.

Nek, mano: incidente

Nel novembre del 2020 Nek è rimasto vittima di un brutto incidente domestico. Ha raccontato tutta la vicenda ai microfoni di Verissimo, su Canale 5: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano. Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo”.

Ancora nel gennaio 2021 Filippo Neviani non si era ripreso e sta continuando un percorso di riabilitazione, rischiando addirittura di cadere in depressione, superata grazie alla vicinanza della famiglia.

Il patrimonio del cantante

Dalle statistiche possiamo vedere che su YouTube il cantante guadagna tra i 7 e i 44mila euro, cui vanno aggiunti ovviamente gli introiti derivanti dai suoi CD e dalle partecipazioni a eventi e concerti.