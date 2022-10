Australia, inondazioni nel sud-est del Paese: migliaia di persone evacuate e in fuga

Australia, inondazioni stanno causando diversi problemi in alcune zone del Paese. Tante sono le persone in fuga dalle proprie case.

Australia, inondazioni hanno messo in difficoltà alcune zone del Paese. Una calamità naturale che non è finita perché secondo gli esperti anche nelle prossime ore sono attese forte piogge. Intanto, migliaia di persone sono in fuga.

Australia, inondazioni nel sud-est del Paese

L’Australi è messa in ginocchio da una serie di inondazioni che si stanno riversando nel sud-est del Paese .In alcune zone nel giro di 24 ore è caduta quattro volte la quantità di pioggia che in media si registrerebbe in tutto il mese di ottobre. La città di Sydney è completamente inondata nelle prossime ore si registrano ancora forti piogge.

I soccorsi già sono a lavoro e si cercano i primi dispersi. Il servizio di emergenza statale ha dichiarato di aver effettuato 108 interventi. Phil Campbell, il portavoce dei servizi di soccorso, ha paragonato le inondazioni “all’equivalente acquatico degli incendi forestali“ registrati nel 2019 e 2020 in Australia.

Migliaia di persone evacuate e in fuga

Le inondazioni hanno messo in fuga migliaia di persone che hanno dovuto lasciare anche le proprie abitazioni in alcuni casi. “Circa 500 case nel Victoria sono state allagate e altre 500 sono state isolate dall’alluvione”, ha detto il premier del Victoria Daniel Andrews. La maggior parte dello Stato è stata colpita da “evento piovoso molto, molto significativo e si verifica, ovviamente, con il terreno completamente fradicio”, ha spiegato Andrews.

“La vera sfida ora è che abbiamo un altro evento di pioggia la prossima settimana e il servizio metereologico prevede più pioggia per il prossimo periodo di sei-otto settimane e non ci vorrà molta acqua in più per lì a essere ulteriori eventi di alluvione – ha aggiunto Andrews – Quindi questo è appena iniziato e sarà con noi per un po’”.

