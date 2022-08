Autostrade, traffico da bollino nero in Italia nel primo weekend di agosto. In aumento anche le temperature

Autostrade, traffico da bollino nero nel primo weekend di agosto: milioni di italiani hanno deciso di mettersi in viaggio con la propria auto malgrado il caldo torrido che è previsto per quasi tutto il weekend.

Autostrade, traffico da bollino nero in Italia nel primo weekend di agosto

Nel primo weekend di agosto sono stimati in partenza per le vacanze circa 20/25 milioni di italiani (22 milioni secondo l’ultima stima Coldiretti/Ixè). Sabato 6 agosto, il calendario del traffico di Autostrade per l’Italia indica l’unico bollino nero di questa estate 2022, al mattino, naturalmente in uscita dai grandi centri.

Come conferma Massimiliano Nigro, responsabile coordinamento esercizio di Autostrade per l’Italia: “sabato 6 sarà la giornata più rilevante per gli spostamenti, caratterizzata dal bollino nero. Il traffico interesserà principalmente le direttrici da nord verso sud che conducono ai luoghi di villeggiatura: l’A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. La circolazione sarà intensa per gran parte della giornata per poi ridursi nel tardo pomeriggio”. “Questo perchè le partenze sono particolarmente concentrate per la disponibilità di ferie che coincide con il primo sabato di agosto mentre i rientri sono più diluiti” e dipendono dalla durata del periodo di villeggiatura, spiega Nigro.

In aumento anche le temperature

Il traffico sarà ancora più terrificante per le alte temperature previste per questo primo weekend di agosto: si dovrebbero registrare addirittura oltre 40 gradi nelle maggiori città italiane. Venerdì 5 agosto previsti picchi fino a 40 gradi nella pianura padana e nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche. Anche sabato il termometro registrerà importanti temperature anche se in leggero calo. La situazione meteorologica potrebbe leggermente migliorare nella giornata di domenica, quando gli esperti prevedono qualche rovescio nelle zone del Nord Italia e nelle regioni adriatiche del Centro.

