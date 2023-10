Avanti Popolo, ascolti ancora bassi nonostante Corona: solo il 4% di share

Avanti Popolo ha fatto un altro flop di ascolti dopo la seconda puntata andata in onda martedì 17 ottobre 2023. Nonostante l’ospite di punta Fabrizio Corona con le rivelazione sul calcioscommesse.

Avanti Popolo, ascolti ancora bassi nonostante Corona

Ascolti bassi anche per la seconda puntata di Avanti popolo, il nuovo programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo. Gli ospiti sono stati il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, ma soprattutto Fabrizio Corona con le sue rivelazioni “tagliate” non ha fatto gli ascolti che si aspettava la produzione, gli autori e la stessa conduttrice.

Inoltre, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato di essere stato censurato ed in una storia su Instagram ha affermato che “a un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e me”.

Solo il 4% di share

Il programma della De Girolamo ha fatto registrare solo il 4,3% di share con una media di 742.000 spettatori. Sul podio dei programma più visti della serata di martedì 17 ottobre ci sono la partita Inghilterra-Italia di qualificazione agli Europei 2024, su Rai1, con una media di 8.368.000 spettatori, pari al 37.9% di share. Su Canale5 il film Ghost – Fantasma ha ottenuto 1.846.000 spettatori pari al 10.6% di share. Mentre 1.114.000 spettatori, share del 6.4%, su La7 per DiMartedì, su Rai2 per Belve 1.036.000 spettatori, pari al 6.1 per cento di share. Su Italia1 Le Iene è stato seguito da 1.003.000 e il 7.2 per cento di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stato seguito da 824.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Tv8 Pechino Express La Via delle Indie 590.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove L’amore bugiardo Gone Girl 252.000 spettatori con l’1.6%.