Avvertita una forte scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei

Dalle 19:56 di questa sera, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 4.4 registrato alle 20:10.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, sono in corso le verifiche di eventuali danni.

Ai Vigili del fuoco segnalate crepe e caduta di cornicioni

Segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni in edifici nella zona dei Campi Flegrei, in seguito alle due scosse di terremoto, sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco di Napoli. L’Ingv ha registrato due scosse molto forti, la prima alle 19.51 di magnitudo 3.5 e la seconda alle 20.10 di magnitudo 4.4, a una profondità di 3 km. Le squadre dei Vigili del fuoco sono sul territorio per la verifica diretta della situazione.