Back To School 2023 torna con le nuove puntate: chi sono i vip che partecipano, come funziona e dove vedere il programma Mediaset

Back To School 2023 torna con le nuove puntate: chi sono i vip che partecipano

Back To School torna con la nuova stagione in prima serata in tv. Trenta personaggi famosi della tv, dello sport e della musica sono pronti a darsi battaglia per ripetere l’esame di quinta elementare. La conduttrice del programma è Federica Panicucci, affiancata da Gianluca “Scintilla” Fubelli, nel ruolo di un indisciplinato capoclasse. “Ho approcciato questo programma con leggerezza e mi sono lasciata trasportare – ha dichiarato la Panicucci a Tgcom24 -. Ho riso insieme ai Ripetenti, ho risposto con loro, a tratti ho anche un po’ suggerito”.

I vip della prima puntata sono Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga. Nel corso dell’edizione 2023 ecco prenderanno parte gli sportivi Aldo Montano e Walter Zenga, gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè, i giornalisti e conduttori tv Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza e i personaggi televisivi Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Come funziona e dove vedere il programma Mediaset

In tutto sono sei puntate in cui i vip alunni dovranno rispondere a domande di storia e geografia e a far di conto con le tabelline, aiutati da tredici Maestrini di età tra i 7 e gli 11 anni. In studio, i Ripetenti verranno interrogati da una Commissione composta da cinque veri maestri elementari. Poi, i vip saranno interrogati in un’aula magna da una commissione che deciderà se promuoverli o “rimandarli” alla puntata successiva. Le puntate potranno essere seguite in prima serata su Italia 1 a partire da mercoledì 5 aprile con l’opportunità di poterle vedere e rivedere sull’app streaming Mediaset Infinity.