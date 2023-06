Bambina di un anno trovata morta in auto: tragedia a Roma

Una bambina di un anno è stata trovata morta all’interno di un’automobile a Roma. La vettura all’interno della quale è stata trovata la piccola era parcheggiata in via dei Fucilieri, nei pressi della zona in cui si trova la città militare della Cecchignola. Sulla base delle prime informazioni è emerso che la bambina sarebbe stata lasciata da sola all’interno dell’automobile da uno dei due genitori che era con lei e che probabilmente avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo.

Bambina trovata morta in un’auto a Roma, la piccola doveva essere all’asilo

Sul posto sono subito intervenuti i militari dell’esercito, che appartengono a una struttura interna proprio alla vicina città militare. Gli uomini hanno rotto un vetro dell’auto e hanno poi tentato, invano, di rianimare la piccola. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare. Le indagini su quanto avvenuto vengono coordinate dalla procura di Roma, con l’intento di ricostruire i fatti che hanno portato al tragico decesso. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che la bambina dovesse essere accompagnata all’asilo, dove però non è mai arrivata.

L’automobile è stata posta sotto sequestro dai carabinieri e la zona in cui è stata ritrovata è stata isolata per consentire di svolgere tutti i rilievi del caso da parte degli investigatori. Sul posto si attende anche l’arrivo del medico legale, per stabilire le ragioni del decesso. Ad avvertire i soccorsi sarebbe stato un passante che ha notato la bambina nella vettura.

I genitori della bambina sotto shock: il padre doveva portarla all’asilo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il padre della bambina, un carabiniere in servizio in una struttura dello Stato maggiore della Difesa, avrebbe dovuto portare la figlia all’asilo. La madre è poi andata nell’istituto a prendere la bambina, ma lì le hanno detto che non c’era. Poco dopo è avvenuto il ritrovamento della piccola nell’automobile.