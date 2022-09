Barbara Bouchet oggi: età, film, ginnastica, marito, figli e malattia

Chi è Barbara Bouchet, l’attrice ed ex ballerina tedesca naturalizzata italiana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 29 settembre?

Barbara Bouchet oggi: età, film, ginnastica

Nata il 15 agosto 1943, Barbara Bouchet – al secolo Barbara Gutscher – era la prima di quattro fratelli. Ha vissuto con la famiglia a Reichenberg, nome tedesco di Liberc. La città è passata alla Repubblica Ceca nel 1993. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la famiglia venne spostata in un campo profughi della Germania alleata e ottenne il visto per gli Stati Uniti beneficiando del Displaced Persons Act del 1948. A partire dal 1956, i Gutscher si trasferirono prima in California e poi a San Francisco dove Barbara entrò nel corpo di ballerini dolescenti “The KPIX Dance Party” con il quale cominciò a comparire in tv tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.

Nel 1967 è apparsa in un episodio di Star Trek interpretando l’aliena Kelinda. Negli anni ’70, ha fatto ritorno in Europa diventando una delle più apprezzate attrici della commedia sexy all’italiana e collaborando spesso con riviste soft erotiche come Playmen Italia. Con il decadere della commedia sexy all’italiana, Bouchet ha ricominciato ad apparire in tv per poi cominciare a dedicarsi al fitness dal 1985.

Tra il 2008 e il 2010 ha interpretato la madre di Stella nella fiction Ho sposato uno sbirro mentre nel 2020 ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino professionista Stefano Oradei.

Marito, figli e malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Barbara Bouchet si è sposata con l’attore e imprenditore napoletano Luigi Borghese, scomparso nel 2006. La coppia ha avuto due figli: Massimiliano e Alessandro. Quest’ultimo è il famoso chef italiano che ha portato la sua passione per la cucina e la ristorazione anche sul piccolo schermo lanciando il format 4 ristoranti.