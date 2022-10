Belluno, finanziere suicida: l’annuncio del tragico gesto sui social

Belluno, finanziere suicida: ancora una volta in questo 2022 un membro delle forze dell’ordine si è tolto la vita. In questo caso si è trattato di un finanziere di stanza a Belluno. Nella mattina di martedì 11 ottobre, è stato trovato senza vita in un furgone. I numeri dei suicidi dei membri delle forze dell’ordine continuano a crescere a dismisura.

Belluno, finanziere suicida

Ancora un suicidio tra le forze dell’ordine. Nella prima mattina di martedì 11 ottobre nella periferia di Belluno, è stato trovato il corpo senza vita di un finanziere. Il cadavere era in un furgone in un parcheggio pubblico nella frazione di Fammoi. Il militare della Guardia di Finanza si sarebbe tolto la vita sparandosi con la sua pistola d’ordinanza. Sul posto sono intervenuti la Polizia ed la Scientifica. Nel furgone è stato ritrovato anche un biglietto in cui potrebbero esserci le motivazioni del finanziere.

L’annuncio del tragico gesto sui social

“Chi mi conosce sa chi è l’unica responsabile. Tanti cari saluti a tutti”: con questo post tramite social via Facebook, il finanziere Antonio Verrengia che aveva 51 anni ha annunciato il suo suicidio. Verrengia era separato e lascia due figli di 7 e 13 anni. Dal suo ultimo post sui social, molti hanno pensato al gesto folle per motivi sentimentali. Tuttavia, si tratta così del suicidio numero cinquantasei di un membro delle forze dell’ordine a togliersi la vita nel 2022. Numeri che preoccupano non poco. I dati sono stati pubblicati dall'”Osservatorio suicidi in divisa”.

Leggi anche: Bimbo morto a San Vitaliano, provincia di Napoli: disposta l’autopsia per capire le cause