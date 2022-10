Bimbo morto a San Vitaliano, provincia di Napoli: disposta l’autopsia per capire le cause

Bimbo morto a San Vitaliano: aveva solo un anno il piccolo ma il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Inutile è stata la corsa in ospedale il piccolo non si è salvato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertarsi delle cause. Inoltre, il magistrato della Procura di Nola ha richiesto l’autopsia sul corpo del piccolo.

Bimbo morto a San Vitaliano, provincia di Napoli

Un bimbo di appena un anno è deceduto a San Vitaliano, un piccolo paese nella provincia di Napoli. Il piccolo stato prima trasportato all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli dove poi la sua vita si è spezzata per sempre. I soccorsi sono intervenuto immediatamente nell’appartamento sito a Traversa Cittadella ma la corsa in ospedale è stata inutile.

Disposta l’autopsia per capire le cause

Sul posto oltre ad essere giunti prontamente i soccorsi del 118, sono intervenuti anche i carabinieri chiamati proprio dal 112. Il decesso potrebbe essere stato determinato da una causa naturale: i soccorsi sono stati chiamati per una verosimile crisi respiratoria. Tuttavia, per accertarsi in modo approfondito delle cause è stata richiesta l’autopsia sul piccolo corpicino su disposizione del magistrato della Procura di Nola.

